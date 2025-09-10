Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quién es Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior

Abogado tucumano, intervino de nexo entre el Gobierno y las provincias en el primer tramo de la gestión libertaria

Quién es Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior
10 de Septiembre de 2025 | 13:18

Escuchar esta nota

La designación de Lisandro Catalán al frente del recuperado ministerio del Interior, a tres días de la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, es presentado por el Gobierno nacional como el único cambio. Pero también puede ser visto como una apertura al diálogo en la recta previa a los comicios de octubre.

Catalán no es un desconocido en la gestión libertaria. Abogado de origen tucumano, ocupaba hasta ahora el cargo de vicejefe de Gabinete. Su ascenso lo pone al frente del ministerio que hasta mayo del año pasado fue ocupado por su padrino, el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien además absorbió esa función cuando fue designado en reemplazo de Nicolás Posse.

La elección de Catalán no es casual. Su estrecha relación con Francos se remonta a su trabajo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, un vínculo que se afianzó con el tiempo. Egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y con una maestría en Gestión Pública, Catalán ha transitado por distintos espacios políticos, desde el Registro Nacional de Reincidencia durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, hasta ser una figura clave en el armado político de La Libertad Avanza en todo el país.

Su designación y la reaparición del ministerio del Interior son leídos como un mensaje de apertura. Tras la derrota bonaerense, el Gobierno busca profundizar el diálogo con los líderes provinciales. Guillermo Francos confirmó la noticia en sus redes sociales, destacando que el objetivo es "profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio". En este contexto, anunció la creación de una mesa federal, que buscará "retomar el diálogo con los gobernadores afines".

Esta nueva instancia de diálogo estará integrada por Javier Milei, Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y Catalán. De esta forma, el Gobierno intenta relanzar su agenda de reformas estructurales, apostando por una figura con experiencia política y lazos sólidos para tender puentes y buscar los consensos necesarios.

