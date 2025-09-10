Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Vecinos de Abasto cortaron Ruta 36 para reclamar el arreglo de las calles

Vecinos de Abasto cortaron Ruta 36 para reclamar el arreglo de las calles
10 de Septiembre de 2025 | 16:03

Este miércoles por la tarde, un numeroso grupo de vecinos de Estancia Chica y alrededores encabezan una protesta en la Ruta 36 a la altura de la calle 460 para reclamar el arreglo de las calles 460 y 202, que se encuentran intransitables en la zona de la localidad de Abasto.

Días atrás, los frentistas se habían concentrado en el mismo cruce cuando los frentistas reclamaron con carteles la necesidad de pavimentar uno de los accesos al Colegio Agropecuario ubicado sobre la Ruta 36. Además, es una vía clave por donde circula la Línea Oeste y hoy está en condiciones imposibles de transitar”.

 

"El estado de las calles es tan grave que una persona recientemente operada y que sufre de la espalda dijo que se le abren los puntos cada vez que pasa con el auto por el movimiento de los pozos", dijo una vecina días atrás a este medio.

"Queremos que bajen las autoridades municipales, no el delgado porque ya nos cansamos de reclamar en la delegación de Abasto. Que vengan los funcionarios del área de obras. Son más de 50 vecinos los que se hicieron presentes en el reclamo", finalizó una vecina que dialogó en exclusiva con EL DIA. 

