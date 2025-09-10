Al menos 9 muertos y 118 heridos en el balance inicial de los ataques aéreos israelíes en Yemen

La inflación de agosto fue del 1,9 % y acumula 33,6 % en los últimos 12 meses
Tensión en La Plata: un caballo se descontroló, murió al chocar contra un árbol e hizo volar al jinete unos 20 metros
VIDEO.- Máxima tensión: se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de Mendoza
VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos
Un informe reveló que en el Gran La Plata, el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en 2024
Video sensible | Le dispararon en el cuello al activista trumpista Charlie Kirk en una charla en Utah, Estados Unidos
VIDEO. Un ciclista resultó herido tras ser embestido por un micro de la Línea 273 en el Camino General Belgrano
La motosierra pasa por los clubes de barrio: cambian condiciones y recortan subsidios de luz y gas
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte
CGT Regional La Plata: respaldo contundente al Futuro Colectivo
Fuerte denuncia de padres: por invasión de ratas suspenden las clases en una escuela especial del centro de La Plata
Un ranking ubica a La Plata entre las ciudades en donde más milanesas se piden por delivery
¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson
"Si hay veto, hay marcha": la dura advertencia de los universitarios de La Plata al Gobierno
Argentina perderá el liderazgo en el ranking FIFA después de la derrota ante Ecuador
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
Vecinos de Abasto cortaron Ruta 36 para reclamar el arreglo de las calles
La Casa Blanca niega que Trump haya escrito un mensaje de cumpleaños al fallecido traficante sexual Epstein
Máxima tensión: Polonia derribó drones rusos con ayuda de la OTAN
Al menos 9 muertos y 118 heridos en el balance inicial de los ataques aéreos israelíes en Yemen
¿Del shippeo a romance?: Ángela Torres y Marcos Giles, el platense que enamora en streaming
Abebe Bikila, el héroe descalzo de Roma 1960: la hazaña que cambió la historia del maratón olímpico
¡Tiempo loco en La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
ANMAT prohibió la venta de una marca de queso, un suplemento dietario y productos de uso médico
49 años sin Sergio Karakachoff, defensor de derechos humanos en plena dictadura
Al menos nueve personas murieron y otras 118 resultaron heridas tras una serie de ataques aéreos israelíes contra Saná, la capital de Yemen, y la provincia de Al-Yauf, en el norte, la noche del miércoles, informaron los hutíes, que controlan las zonas, mientras que el ejército israelí confirmó que sus objetivos incluían campamentos militares, la sede de relaciones públicas del ejército hutí y un almacén de combustible.
El canal de televisión hutí Al-Masirah informó que el ataque israelí tuvo como objetivo un centro médico gestionado por la compañía petrolera yemení, controlada por los hutíes, en la calle Al-Sitteen, al suroeste de Saná. Los residentes reportaron haber escuchado una serie de potentes explosiones que sacudieron la ciudad, acompañadas del ruido de aviones que sobrevolaban a toda velocidad. Se observó el traslado de ambulancias a varios puntos de la ciudad.
La televisión hutí informó que las defensas aéreas del grupo se enfrentaron a aviones de combate israelíes sobre Saná, señalando que “algunos aviones de combate se vieron obligados a retirarse antes de que realizaran ataques aéreos, y la mayor parte del ataque fue frustrado”. Mientras tanto, al-Masirah también informó sobre ataques aéreos israelíes contra el complejo gubernamental controlado por los hutíes y la sucursal del Banco Central en el distrito de al-Hazm, en la provincia norteña de al-Jawf.
El ejército israelí confirmó en un comunicado que sus objetivos incluían campamentos militares, la sede de relaciones públicas del ejército hutí y un almacén de combustible. Describió los ataques como “una respuesta” a los ataques con drones y misiles del grupo yemení. “Prometimos más ataques y hoy asestamos otro duro golpe a la organización terrorista hutí en Yemen”, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.
Tras los ataques aéreos, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, emitió un comunicado: “Confirmamos que esta brutal agresión no quedará sin respuesta y castigo”. Mahdi Al-Mashat, jefe del Consejo Político Supremo hutí, fue citado por la agencia de noticias Saba, dirigida por los hutíes, afirmando que “la agresión nos dará una mayor oportunidad de responder con todas nuestras fuerzas”.
Los hutíes, que controlan gran parte del norte de Yemen, han atacado a Israel desde noviembre de 2023 para mostrar su solidaridad con los palestinos de Gaza. El grupo ha intensificado los ataques con misiles y drones contra Israel desde que un ataque aéreo israelí en Saná el mes pasado mató a 12 figuras importantes del grupo.
