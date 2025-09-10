Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Video sensible | Le dispararon en el cuello al activista trumpista Charlie Kirk en una charla en Utah, Estados Unidos

Video sensible | Le dispararon en el cuello al activista trumpista Charlie Kirk en una charla en Utah, Estados Unidos
10 de Septiembre de 2025 | 16:40

Escuchar esta nota

Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, recibió un disparo el miércoles en un evento en una universidad de Utah, informó el colectivo.

"Estamos confirmando que recibió un disparo y estamos orando por Charlie", dijo Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA.

 

Kirk asistía a un evento en la Universidad del Valle de Utah.

El tiroteo se produce en medio de un aumento de la violencia política en Estados Unidos en todas las partes del espectro ideológico.

Los ataques incluyen el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo en su casa en junio, el lanzamiento de bombas incendiarias en un desfile en Colorado para exigir que Hamás libere a los rehenes de Israel, y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, quien es judío, en abril. El más notorio de estos eventos es el tiroteo del presidente Donald Trump durante un mitin de campaña el año pasado.

