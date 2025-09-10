¿Del shippeo a romance?: Ángela Torres y Marcos Giles, el platense que enamora en streaming

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo
Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo
Septiembre arrancó con temperatura alta en el universo del streaming y no solo por los contenidos: las miradas están puestas en lo que pasa entre Ángela Torres y el platense Marcos Giles, dos de las figuras que comparten micrófono y risas en Nadie dice nada (Luzu TV).
Conocido como “El Mito”, Giles es platense, ex jugador de fútbol (pasó por Claypole y hasta probó suerte en Nueva Zelanda e Italia), que después de la pandemia pegó el volantazo hacia el streaming. Hoy combina su desparpajo en Se nota mucho (Vorterix) con su lugar en Nadie dice nada (Luzu).
En redes sociales el rumor ya tiene nombre propio: shippeo. Esa palabrita mágica que los fandoms usan para pedir -casi rogar- que dos personas se conviertan en pareja. Y esta vez, los protagonistas de la historia son la cantante y actriz de 26 años y el “Mito”, que saltó a la fama con sus ocurrencias sin filtro.
Todo comenzó con un detalle que dejó a Torres sin palabras: Giles apareció en el estudio con macarrones para el desayuno. No cualquier cosa, sino “la favorita” de Ángela. “No puedo creer esto que hiciste”, le dijo, entre risas y sorpresa, abriendo la puerta a la especulación. Y luego dijo que le gustaba El viaje de Chihiro, que justamente ella tiene tatuada a la protagonista en un antebrazo.
Pero el platense no se quedó ahí. Ayer se despachó con una performance digna de reality: entró disfrazado de oso, escondía flores y, al sacarse el traje, mostró una remera que decía “No me olvides”, guiño directo a una de las canciones más conocidas de Torres. El estudio estalló y las redes hicieron el resto.
@nadiedicenada_ UN TIPO LABURADOR EL MITO JAJAJAJA #marcosgiles #angelita #ndn #nadiedicenada #luzutv ♬ sonido original - NADIE DICE NADA🤯❤️🔥
Leandro Paredes, tras la victoria ante Venezuela en River, fue al hueso y le preguntó si tenía novia. “No, estás loco”, respondió Giles desmintiendo su vínculo con Torres. El jugador de Boca pidió al streamer que le mande “un saludo a su novia, que lo vio que está enamorado ahí en el programa”. Sin embargo, Giles volvió a dejar en claro que no tiene pareja.
@marcosgiles12 C H A D #humor #seleccionargentina #futbol #paredes ♬ sonido original - marcosgiles12
Sebastián Varela del Río, su compañero en el stream de Vorterix, lo mandó al frente: “Todo el día una distinta. Toda la semana me cae con una china y me dice que está de novio con tal”.
"Bajá la ametralladora, estás tirando tiros para todos lados", cerró el 5 del Xeneize.
@nadiedicenada_ MARQUITOS ERA EL OSO Y LE REGALÓ FLORES A ANGELITA!!!! #nadiedicenada #luzutv ♬ sonido original - NADIE DICE NADA🤯❤️🔥
Claro que Ángela, lengua filosa como pocas, no dejó pasar las contradicciones. Apenas vio en pantalla videos de Giles coqueteando con Lucila “La Tora” Villar, ex Gran Hermano, como también con Sofi Calvo, y lo cruzó sin anestesia:
“Que vengas acá vestido de oso, me des flores y después yo tener que entrar a YouTube y ver ‘Marquitos y La Tora’… es una paja. Da vergüenza por vos, es para hacerte quedar bien a vos”. Y no se quedó ahí: también le tiró un palito a La Tora por “no darse cuenta” de lo que estaba pasando al aire en Nadie dice nada.
