La Reserva de Estudiantes perdió contra Defensa como local

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo
Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo
¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo
Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
¿De cuánto fue la inflación de agosto? El Indec revela el dato clave de la economía
Promesas de inversión dejaron a una mujer de La Plata sin sus ahorros
Se encienden las alarmas en el cordón frutihortícola por una chinche invasora
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
Escepticismo de los gobernadores ante el llamado del Ejecutivo
Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense
Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido
El equipo de Reserva de Estudiantes no está teniendo un buen torneo en este Clausura. Después de tres torneos que lo tuvo como protagonista absolouto esta vez llegó el turno del recambio de jugadores y lógicamente la estructura se resintió. Ayer perdió como local 1-0 ante Defensa y Justicia y de esta manera está fuera del grupo de equipos clasificados y eso que tiene un partido más jugado que el resto.
El problema del Pincha es que cayó frente a un rival de menos envergadura que estaba por debajo y no asomaba como un problema. Pero le ganó igual porque acertó en la única chance que tuvo y el Pincha no pudo.
De todas maneras siempre esta categoría sirvió para formar jugadores que puedan ser alternativas para meterse en el equipo de Primera. Algunos como Amondarain, Pierani, Pérez y otros más ya son alternativas del Barba.
Estudiantes formó con Rodrigo Borzone; Ezequiel Orbe, Máximo Desábato,Lautaro Fernández, Jorge Geogief; Rodrigo González, Galo Galarza, Thiago González, Ciro Spalletta; Benjamín Sagües Barreiro y Franco Domínguez. DT: Jonatan Schunke.
La Liga Profesional designó ayer a Nicolás Ramírez como árbitro para el partido del sábado antre Estudidiantes y River por el torneo Clausura. En este caso estará secundado por Fernando Echenique en el VAR. La designación, como siempre, despertó todo tipo de comentarios y sospechas.
Como sucedió en con otros sucesos de la historia reciente de Estudiantes, la CD tuvo que dar marcha atrás con un anuncio: se suspendió la charla con el periodista Esteban Trebucq prevista para el pasado mañana. ¿El motivo? Las críticas en las redes sociales. Antes había pasado lo mismo al momento de filtrarse el escudo que incluso se había mandado a estampar. Y más atrás en el tiempo se frenó el “acuerdo” con Foster Gillett. La charla fue discutida por muchos hinchas.
