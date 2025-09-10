Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |FUE 1-0 EN EL COUNTRY DE CITY BELL

La Reserva de Estudiantes perdió contra Defensa como local

10 de Septiembre de 2025 | 02:47
Edición impresa

El equipo de Reserva de Estudiantes no está teniendo un buen torneo en este Clausura. Después de tres torneos que lo tuvo como protagonista absolouto esta vez llegó el turno del recambio de jugadores y lógicamente la estructura se resintió. Ayer perdió como local 1-0 ante Defensa y Justicia y de esta manera está fuera del grupo de equipos clasificados y eso que tiene un partido más jugado que el resto.

El problema del Pincha es que cayó frente a un rival de menos envergadura que estaba por debajo y no asomaba como un problema. Pero le ganó igual porque acertó en la única chance que tuvo y el Pincha no pudo.

De todas maneras siempre esta categoría sirvió para formar jugadores que puedan ser alternativas para meterse en el equipo de Primera. Algunos como Amondarain, Pierani, Pérez y otros más ya son alternativas del Barba.

Estudiantes formó con Rodrigo Borzone; Ezequiel Orbe, Máximo Desábato,Lautaro Fernández, Jorge Geogief; Rodrigo González, Galo Galarza, Thiago González, Ciro Spalletta; Benjamín Sagües Barreiro y Franco Domínguez. DT: Jonatan Schunke.

NICOLÁS RAMÍREZ SERÁ EL ÁRBITRO ANTE RIVER

La Liga Profesional designó ayer a Nicolás Ramírez como árbitro para el partido del sábado antre Estudidiantes y River por el torneo Clausura. En este caso estará secundado por Fernando Echenique en el VAR. La designación, como siempre, despertó todo tipo de comentarios y sospechas.

OTRO ANUNCIO MARCHA ATRÁS

Como sucedió en con otros sucesos de la historia reciente de Estudiantes, la CD tuvo que dar marcha atrás con un anuncio: se suspendió la charla con el periodista Esteban Trebucq prevista para el pasado mañana. ¿El motivo? Las críticas en las redes sociales. Antes había pasado lo mismo al momento de filtrarse el escudo que incluso se había mandado a estampar. Y más atrás en el tiempo se frenó el “acuerdo” con Foster Gillett. La charla fue discutida por muchos hinchas.

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

 

