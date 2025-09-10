Se encienden las alarmas en el cordón frutihortícola por una chinche invasora

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet, detectaron una especie de insecto invasor que podría generar estragos en el cordón frutihortícola de la Ciudad.
Es que desde su llegada a Sudamérica en 2016, la chinche “Monosteira uniscotata” -un insecto originario de Eurasia- ha ganado terreno y siembra terror en los diferentes cordones frutihortícolas del país.
Teniendo en cuenta que la Ciudad cuenta con un vasto sector destinado a la producción frutihortícola, la expansión del insecto significa un verdadero llamado de atención.
La investigación fue liderada por la doctora Sara Montemayor y realizada junto a los investigadores Javier Amaru-Castelo y Pablo M. Dellapé, todos ellos integrantes de la División Entomología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y del CONICET.
El estudio, que se centró en analizar cómo la plaga se está adaptando a los nuevos ambientes sudamericanos, advirtió que la plaga no está en equilibrio en Sudamérica, pero que podría colonizar en el corto o en el mediano plazo.
“Nuestros modelos predicen que la chinche podría establecerse en todas las provincias de Argentina y en gran parte de Chile, así como en países vecinos”, explicó Montemayor.
Con el análisis y la predicción, desde los especialistas se resaltaron la necesidad de que los organismos de control fitosanitario tomen medidas urgentes.
