Se encienden las alarmas en el cordón frutihortícola por una chinche invasora

el equipo de trabajo de la universidad nacional y el conicet / unlp

Investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet, detectaron una especie de insecto invasor que podría generar estragos en el cordón frutihortícola de la Ciudad.

Es que desde su llegada a Sudamérica en 2016, la chinche “Monosteira uniscotata” -un insecto originario de Eurasia- ha ganado terreno y siembra terror en los diferentes cordones frutihortícolas del país.

Teniendo en cuenta que la Ciudad cuenta con un vasto sector destinado a la producción frutihortícola, la expansión del insecto significa un verdadero llamado de atención.

La investigación fue liderada por la doctora Sara Montemayor y realizada junto a los investigadores Javier Amaru-Castelo y Pablo M. Dellapé, todos ellos integrantes de la División Entomología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y del CONICET.

El estudio, que se centró en analizar cómo la plaga se está adaptando a los nuevos ambientes sudamericanos, advirtió que la plaga no está en equilibrio en Sudamérica, pero que podría colonizar en el corto o en el mediano plazo.

“Nuestros modelos predicen que la chinche podría establecerse en todas las provincias de Argentina y en gran parte de Chile, así como en países vecinos”, explicó Montemayor.

Con el análisis y la predicción, desde los especialistas se resaltaron la necesidad de que los organismos de control fitosanitario tomen medidas urgentes.