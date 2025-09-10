Actividades: función de cine adaptada y capacitación

CONTACTOS

prevención del suicidio

Se realizará hoy una jornada “Todos por la Vida”, de 14 a 16.30 en 517 y 11. Se compartirán actividades, información y se realizarán talleres. Organiza CAPS 25, Tecnicautura Superior de Enfermería, 1º año del hospital San Roque de Gonnet.

Función de cine adaptada

En el marco del 7 de septiembre, Día Provincial del Autismo, este sábado 13 de septiembre a las 14, se realizará una función de cine adaptada (luces bajas, sonido moderado y libertad para moverse en la sala- en el Centro Municipal de las Artes – Pasaje Dardo Rocha (calle 50 entre 6 y 7), donde se proyectará la película “La Máquina que Hace Estrellas”. La entrada es libre y gratuita. Invita Familias TEA La Plata y es abierta a toda la familia y tiene por objetivo de vivir el cine como un espacio inclusivo, respetuoso y accesible.

Capacitación

Mañana desde las 11, en 46 Nº 1870, se llevará a cabo una jornada de capacitación sobre el Nuevo Libro de Habilitación de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de La Plata sobre ascensores. Organiza la Cámara Empresaria de Ascensores y Afines de La Plata.