Actividades: función de cine adaptada y capacitación

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo
Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo
¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo
Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
¿De cuánto fue la inflación de agosto? El Indec revela el dato clave de la economía
Promesas de inversión dejaron a una mujer de La Plata sin sus ahorros
Se encienden las alarmas en el cordón frutihortícola por una chinche invasora
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
Escepticismo de los gobernadores ante el llamado del Ejecutivo
Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense
Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido
Se realizará hoy una jornada “Todos por la Vida”, de 14 a 16.30 en 517 y 11. Se compartirán actividades, información y se realizarán talleres. Organiza CAPS 25, Tecnicautura Superior de Enfermería, 1º año del hospital San Roque de Gonnet.
En el marco del 7 de septiembre, Día Provincial del Autismo, este sábado 13 de septiembre a las 14, se realizará una función de cine adaptada (luces bajas, sonido moderado y libertad para moverse en la sala- en el Centro Municipal de las Artes – Pasaje Dardo Rocha (calle 50 entre 6 y 7), donde se proyectará la película “La Máquina que Hace Estrellas”. La entrada es libre y gratuita. Invita Familias TEA La Plata y es abierta a toda la familia y tiene por objetivo de vivir el cine como un espacio inclusivo, respetuoso y accesible.
Mañana desde las 11, en 46 Nº 1870, se llevará a cabo una jornada de capacitación sobre el Nuevo Libro de Habilitación de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de La Plata sobre ascensores. Organiza la Cámara Empresaria de Ascensores y Afines de La Plata.
