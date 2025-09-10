Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

La Ciudad |Con la primavera

Alerta alergias: ni las mascotas están a salvo

Se manifiesta sobre todo en los perros. La reacción es provocada por el polen y otros alérgenos. El síntoma principal es la picazón

Alerta alergias: ni las mascotas están a salvo

Los veterinarios recomiendan identificar la causa / Demian Alday

10 de Septiembre de 2025 | 05:22
Edición impresa

Con la llegada de la primavera, no solo las personas se ven afectadas por el polen y otros alérgenos: las mascotas también pueden sufrir sus consecuencias. El principal signo de alerta es la picazón, ya que perros y gatos comienzan a rascarse de manera constante, lo que indica la necesidad de llevarlos al veterinario para determinar la causa.

Por eso, los profesionales aconsejan a los dueños observar a las mascotas durante esta época del año, ya que un control a tiempo no solo permite aliviar las molestias del animal, sino también brindarle una mejor calidad de vida y evitar complicaciones mayores.

“Las alergias son una reacción del sistema inmunitario a una sustancia determinada con la que se toma contacto. En los perros, especialmente, y al igual que en las personas, durante el cambio de estación es común que aparezcan síntomas como estornudos o picazón”, explicó Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires.

Pueden afectar a los perros de distinta forma y, según la causa que las origine se manifiestan con diversos síntomas. “Los casos más comunes suelen estar relacionados con los problemas de piel. La señal característica es el prurito o la picazón, que suele ser el principal motivo por el cual los dueños consultan”, indicó el profesional.

Además del picor en la piel -que puede causar caída del pelo, enrojecimiento e irritación-, las alergias en perros pueden provocar inflamación entre las almohadillas -lo que lleva al perro a morderse o lamerse las patas - , estornudos, tos, secreción nasal, problemas digestivos o erupciones cutáneas.

En relación a cómo los dueños notan que su mascota presenta algún problema, Rinaldi sostuvo que “el perro comienza a rascarse, a presentar lesiones en la piel y empieza a tener mal olor. Además, se le pone la trompa y las orejas de color rosa intenso”.

LE PUEDE INTERESAR

Construirán un cuarto carril en la Autopista

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: función de cine adaptada y capacitación

La reacción alérgica es provocada por sustancias, denominadas alérgenos como partículas de polvo, el polen, los ácaros, las plantas, el pasto, entre otras.

También es muy común la alergia a las pulgas, que se produce por la reacción del perro a la saliva de estos insectos en la piel.

Otra posibilidad son las alergias digestivas, que generalmente se originan en la alimentación. “Muchas veces con el alimento balanceado, ya que varían en la materia prima que se utiliza para su composición. Esto puede provocar una reacción alérgica”, explicó el veterinario.

Por eso la importancia del diagnóstico. “Ante los síntomas mencionados hay que investigar por dónde viene el problema, para saber si se trata de una alergia u otra cosa”, advirtió Rinaldi.

En el caso de tratarse de una alergia se indica el tratamiento adecuado, para mejorar la calidad de vida de la mascota.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Santa Bárbara: asumió la nueva CD tras la intervención

Escándalo por presunto fraude en un comercio
Últimas noticias de La Ciudad

¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Motores económicos, a la baja: retracción en la construcción e industria

Súper Cartonazo: pozo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto
Deportes
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje
Espectáculos
Árbol cumple 30 años: “No pensábamos que íbamos a poder llegar tan lejos”
Un trovador homenajea a Serrat y Sabina: “Son dos argentinos nacidos en España”
A pesar de la polémica: Sydney Sweeney tiene grandes chances de Oscar
Se agranda el clan Darín: Úrsula y Chino serán padres
Fátima Florez: “Esperaba que mi ex reaccione como Nico Vázquez”
Policiales
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Escándalo por presunto fraude en un comercio
Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado
Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias
Información General
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla