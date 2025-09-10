Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Política y Economía |Entre libertarios y los representantes del PRO

Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense

Aseguran que hubo “varias autocríticas” y que se habló de un cambio de estrategia de campaña para octubre tras la durísima derrota

Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense

Santilli, Montenegro y Ritondo: tres PRO en la Casa Rosada /NA

10 de Septiembre de 2025 | 04:16
Edición impresa

Referentes bonaerenses La Libertad Avanza (LLA) se reunieron en Casa Rosada en el marco de la mesa política de ese distrito convocada tras la derrota electoral del último domingo para definir los pasos a seguir de cara a los comicios nacionales de octubre. De la reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el armador Sebastián Pareja; el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela; el diputado provincial electo Maximiliano Bondarenko; el marplatense Guillermo Montenegro; el jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús; y los diputados de origen macrista Cristian Ritondo y Diego Santilli.

La ampliación de esta mesa implicó la incorporación de Valenzuela, Montenegro y Lanús. Todos ganadores en sus distritos en la elección local. Aunque Valenzuela, que fue el primer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, cayó en ese test frente al kicillofista Gabriel Katopodis. Bondarenko, en tanto, fue superado por la candidata peronista Verónica Magario.

El expolicía viene de horas turbulentas: por ciertas declaraciones públicas respecto a la cuestión jubilatoria -a la madre no el alcanza lo que cobra, dijo- fue vapuleado por sicarios tuiteros que responden a Caputo, como el llamado Gordo Dan. Habría que leer esta presencia, pues, como un respaldo del “parejismo”.

Los representantes del PRO, Ritondo y Santilli, habían participado antes de estas mesas políticas, sobre todo cuando estaban por sellar la alianza electoral por la que el partido amarillo y los libertarios compitieron juntos el domingo último y volverán hacerlo en las nacionales del 26 de octubre. El objetivo de este encuentro fue recalibrar la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre, en las que LLA busca tener una mejor performance en el principal distrito del país tras el cachetazo del domingo pasado, además de recuperar la centralidad política y calmar a los mercados. Cuestiones que el gobierno considera necesarias para bajar las posibles inestabilidades antes del comicio nacional que re-configurará el Congreso.

Detalle: Ritondo y Santilli fueron los primeros en retirarse de la reunión ya que debían participar en la Cámara de Diputados de la reunión de la comisión investigadora del caso $Libra. Luego se retiraron Caputo y Montenegro sin hacer declaraciones a los periodistas.

Errores de campaña

Uno de los asistentes explicaría que hubo “varias autocríticas” por lo sucedido el domingo. Se reconoció “haber subestimado el aparato del PJ y no haber logrado movilizar al electorado propio”. También se analizó que “se perdió de vista la necesidad de explicarle a la gente el sentido del esfuerzo que está haciendo”.

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

LE PUEDE INTERESAR

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Durante el encuentro también se decidió que la campaña bonaerense hacia octubre “adoptará un formato distinto al territorial que se había desplegado antes”, deslizaron las fuentes. Esos retoques se dan cuando faltan 47 días para los comicios nacionales, en los que LLA claramente tiene como objetivo torcer el resultado del último domingo: 13 puntos abajo de Fuerza Patria.

El dato de la incorporación de Caputo en la mesa bonaerense acaso sea lo más novedoso: venía de estar marginado en el armado de listas del distrito, tarea que fue hegemonizada por los “Karina Boys” (Pareja, “Lule Menem”, este último hoy en el centro de las críticas) e incluso no participó de la estrategia técnica de la campaña.

También se espera que en el futuro cercano se sume a esa mesa la intendenta de Vicente López y vicepresidenta de Pro, Soledad Martínez, que el domingo celebró su triunfo local. Es cercana al porteño Jorge Macri, con quien el gobierno libertario tiene todos los puentes cortados.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“El poder lo tiene una mujer que vendía tortas”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Santa Bárbara: asumió la nueva CD tras la intervención

Escándalo por presunto fraude en un comercio
Últimas noticias de Política y Economía

¿De cuánto fue la inflación de agosto? El Indec revela el dato clave de la economía

Una palmadita: respaldo del FMI al programa económico

Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo
Deportes
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje
Espectáculos
Árbol cumple 30 años: “No pensábamos que íbamos a poder llegar tan lejos”
Un trovador homenajea a Serrat y Sabina: “Son dos argentinos nacidos en España”
A pesar de la polémica: Sydney Sweeney tiene grandes chances de Oscar
Se agranda el clan Darín: Úrsula y Chino serán padres
Fátima Florez: “Esperaba que mi ex reaccione como Nico Vázquez”
Policiales
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Escándalo por presunto fraude en un comercio
Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado
Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias
Información General
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla