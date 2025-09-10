Dólar estable y el riesgo país, arriba de los 1.100

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo
Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo
¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo
Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
¿De cuánto fue la inflación de agosto? El Indec revela el dato clave de la economía
Promesas de inversión dejaron a una mujer de La Plata sin sus ahorros
Se encienden las alarmas en el cordón frutihortícola por una chinche invasora
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
Escepticismo de los gobernadores ante el llamado del Ejecutivo
Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense
Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El dólar oficial cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniéndose estable con respecto al cierre del lunes.
En tanto, el Riesgo País que elabora JP Morgan alcanzó ayer los 1.108 puntos básicos, el nivel más alto en el año, con una suba de 23% respecto de la semana pasada.
Distintos operadores señalaron que la estabilidad de la moneda estadounidense se logró sin intervención oficial por parte del Gobierno, ya que se mantuvo flotando entre las dos bandas cambiarias (alrededor de $950 para el piso y $1.470 para el techo).
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.
El dólar blue cotizó en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, con una suba de 0,4%. El dólar mayorista se ubicó en $1.416, un incremento del 0,6%.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,5% hasta $1.427,75, y el CCL (Contado Con Liquidación) bajó 0,3% hasta los $1.435,4.
LE PUEDE INTERESAR
Un proyecto de estudiantes secundarios llega al Concejo
LE PUEDE INTERESAR
Alak encabezó un homenaje a Ricardo Balbín
Las acciones y los ADRs operaron con subas aunque el Merval volvió a cerrar en baja, luego de perder el lunes más de 13%, mientras que los bonos mostraron una recuperación posterior al derrumbe generalizado del comienzo de la semana.
El Merval cerró con una baja de 0,26% ubicado en 1.728.446,80. Medido en dólares, tuvo una suba marginal de 0,1% hasta 1.206 puntos. De este modo, el indicador no llegó a recuperar las importantes pérdidas que se observaron el lunes, como consecuencia de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
En un panel líder mixto, se destacaron las bajas de Sociedad Comercial del Plata (-4,05%), Banco Macro (-3,89%) y Grupo Supervielle (-3,86%). Las mayores subas fueron de Pampa Energía (3,06%), Transener (2,93%) y Transportadora Gas del Sur (2,83%).
Los ADRs tuvieron mayoría de bajas, con principales pérdidas de Grupo Supervielle (-2,38%), Central Puerto (-2,29%) y Cresud (-2,03%).
Los bonos se recuperaron de las pérdidas del lunes. El AL30 registró una suba de 2,78% y el AL35 subió 3,64%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí