Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Política y Economía |Tras un lunes para el olvido

Dólar estable y el riesgo país, arriba de los 1.100

Dólar estable y el riesgo país, arriba de los 1.100
10 de Septiembre de 2025 | 04:08
Edición impresa

El dólar oficial cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniéndose estable con respecto al cierre del lunes.

En tanto, el Riesgo País que elabora JP Morgan alcanzó ayer los 1.108 puntos básicos, el nivel más alto en el año, con una suba de 23% respecto de la semana pasada.

Distintos operadores señalaron que la estabilidad de la moneda estadounidense se logró sin intervención oficial por parte del Gobierno, ya que se mantuvo flotando entre las dos bandas cambiarias (alrededor de $950 para el piso y $1.470 para el techo).

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.

El dólar blue cotizó en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, con una suba de 0,4%. El dólar mayorista se ubicó en $1.416, un incremento del 0,6%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,5% hasta $1.427,75, y el CCL (Contado Con Liquidación) bajó 0,3% hasta los $1.435,4.

LE PUEDE INTERESAR

Un proyecto de estudiantes secundarios llega al Concejo

LE PUEDE INTERESAR

Alak encabezó un homenaje a Ricardo Balbín

Las acciones y los ADRs operaron con subas aunque el Merval volvió a cerrar en baja, luego de perder el lunes más de 13%, mientras que los bonos mostraron una recuperación posterior al derrumbe generalizado del comienzo de la semana.

El Merval cerró con una baja de 0,26% ubicado en 1.728.446,80. Medido en dólares, tuvo una suba marginal de 0,1% hasta 1.206 puntos. De este modo, el indicador no llegó a recuperar las importantes pérdidas que se observaron el lunes, como consecuencia de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En un panel líder mixto, se destacaron las bajas de Sociedad Comercial del Plata (-4,05%), Banco Macro (-3,89%) y Grupo Supervielle (-3,86%). Las mayores subas fueron de Pampa Energía (3,06%), Transener (2,93%) y Transportadora Gas del Sur (2,83%).

Los ADRs tuvieron mayoría de bajas, con principales pérdidas de Grupo Supervielle (-2,38%), Central Puerto (-2,29%) y Cresud (-2,03%).

Los bonos se recuperaron de las pérdidas del lunes. El AL30 registró una suba de 2,78% y el AL35 subió 3,64%.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Santa Bárbara: asumió la nueva CD tras la intervención

Escándalo por presunto fraude en un comercio
Últimas noticias de Política y Economía

¿De cuánto fue la inflación de agosto? El Indec revela el dato clave de la economía

Una palmadita: respaldo del FMI al programa económico

Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido

Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense
Policiales
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Escándalo por presunto fraude en un comercio
Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado
Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias
Deportes
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje
Información General
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua
Espectáculos
Árbol cumple 30 años: “No pensábamos que íbamos a poder llegar tan lejos”
Un trovador homenajea a Serrat y Sabina: “Son dos argentinos nacidos en España”
A pesar de la polémica: Sydney Sweeney tiene grandes chances de Oscar
Se agranda el clan Darín: Úrsula y Chino serán padres
Fátima Florez: “Esperaba que mi ex reaccione como Nico Vázquez”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla