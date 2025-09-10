Alak encabezó un homenaje a Ricardo Balbín

El intendente, Julio Alak, participó ayer de un emotivo acto en memoria de Ricardo Balbín a 44 años de su fallecimiento. La ceremonia tuvo lugar en el panteón familiar del histórico dirigente del radicalismo nacional, en el Cementerio Municipal.

“Evocamos con admiración al doctor Ricardo Balbín, uno de los dirigentes políticos más importantes de la democracia argentina del siglo XX”, expresó el jefe comunal, y agregó: “Líder de la UCR durante 30 años, nos legó, con su histórico abrazo con Juan Perón, el símbolo de unión nacional más trascendente de nuestra historia”.

Tras agradecer a los presentes, el mandatario destacó: “Para cualquier intendente de esta ciudad es un deber cívico estar en un día como hoy en este cementerio, honrando la memoria de quien fue el dirigente político más grande de la historia de nuestra ciudad”.