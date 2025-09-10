Ahora sí el respaldo para Martín Menem

El presidente, Javier Milei, compartió en redes una foto del abrazo con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tras la polémica abierta por el saludo de manos entre ambos libertarios que tuvo lugar domingo en el búnker libertario. Pese a las críticas internas que cosecha el clan Menem, integrado por Martín y su primo Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la derrota electoral bonaerense, el mandatario decidió ratificar su sintonía con el legislador riojano.

A través de su cuenta de Instagram, el libertario decidió dar por terminado el ruido interno al compartir una foto en sus historias que subió el propio Martín Menem. “In condicional”, escribió Milei.