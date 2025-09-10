Spagnuolo no descarta hablar como arrepentido

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Diego Spagnuolo no descarta declarar como arrepentido en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un escándalo que tomó estado público a partir de la difusión de audios en los que el entonces director del área aludía a un supuesto esquema de sobornos que involucraba a empresarios y a funcionarios clave como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. La viralización de las grabaciones le costó el cargo a Spagnuolo que, cuentan sus amigos, cree que el Gobierno quiere “hundirlo” sólo a él y por eso (por ahora) resolvió no acompañar el planteo de nulidad del caso que solicitaron los accionistas de la Droguería Suizo Argentina, quienes alegan que la denuncia se originó a partir de audios “sin validez legal”, a la par que interpusieron el principio de “cosa juzgada”, dado que ya se archivó otro expediente por presuntos sobreprecios con medicamentos.
En cambio, los abogados de Spagnuolo le solicitaron al juez Sebastián Casanello una prórroga para “poder ver la causa” antes de pronunciarse. El mismo planteo hizo Diego Garbellini, otro funcionario echado de la Andis. En el caso del exdirector de Discapacidad, la hipótesis es que evalúa convertirse en arrepentido. “Es una decisión que va a tomar él”, repiten en su entorno.
