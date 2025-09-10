Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Política y Economía |Para llevar tranquilidad

Una palmadita: respaldo del FMI al programa económico

Milei aseguró que no habrá cambios en la estrategia y confirmó la vigencia del sistema de bandas en el mercado cambiario, tras el duro revés electoral y la posterior presión sobre el dólar

Una palmadita: respaldo del FMI al programa económico
10 de Septiembre de 2025 | 04:18
Edición impresa

La derrota electoral que sufrió el oficialismo en la provincia de Buenos Aires desató tensiones en el mercado cambiario y obligó al Gobierno a dar rápidas señales de continuidad. En ese marco, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a respaldar públicamente la política económica de Javier Milei, en lo que fue interpretado como un intento de estabilizar las expectativas tras el revés político.

“Apoyamos el compromiso de las autoridades argentinas de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, señaló el organismo a través de su vocera, Julie Kozack. El mensaje incluyó además la idea de trabajar “estrechamente” con el equipo económico para “afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no tardó en amplificar ese respaldo. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, insistió, reforzando los tres pilares que desde diciembre sostienen el modelo libertario: equilibrio fiscal, política monetaria contractiva y bandas cambiarias en el mercado del dólar.

El propio Milei ratificó en público que el esquema de flotación administrada seguirá vigente, pese a las presiones que se intensificaron tras la elección. “Se mantienen las bandas pactadas con el FMI”, dijo el Presidente, al tiempo que garantizó que la política de desregulación continuará.

El pronunciamiento del Fondo llega en un momento delicado. Apenas conocido el resultado de las legislativas bonaerenses, el dólar oficial tocó el techo de la banda, en torno a $1.460, lo que obligó al Banco Central a prepararse para intervenir. La reacción en los mercados fue inmediata: un lunes desastroso, con caída de bonos y acciones, que luego encontraron un rebote de hasta 6,4% en Nueva York tras el mensaje del FMI y las señales de continuidad del Gobierno.

El esquema de bandas cambiarias, acordado en abril junto con un programa de financiamiento por 20.000 millones de dólares, había sido cuestionado en los últimos días por analistas y operadores. Las reservas líquidas del Banco Central rondan los 17.000 millones, de los cuales 14.000 millones provienen directamente de desembolsos del FMI. Ese colchón es considerado clave para sostener la intervención en caso de que la presión sobre el dólar se mantenga.

LE PUEDE INTERESAR

Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido

LE PUEDE INTERESAR

Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense

Una reacción esperada

La reacción del organismo fue también la primera manifestación oficial desde que el Tesoro anunció que comenzaría a intervenir en el mercado cambiario para darle liquidez. En ese momento, el FMI había evitado hacer comentarios. Ahora, tras la derrota electoral, eligió mostrarse explícitamente alineado con el programa libertario.

El contexto político sumó incertidumbre. La victoria de Fuerza Patria en la Provincia golpeó las expectativas de Milei, que busca consolidar un triunfo legislativo a nivel nacional el próximo 26 de octubre. En ese marco, el respaldo del FMI funcionó como un salvavidas para reforzar la idea de continuidad del modelo económico.

Milei buscó dejar un mensaje de firmeza: “No se va a modificar, se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario y vamos a seguir con nuestra política de desregulación”.

El Gobierno recibió además un guiño adicional en la reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien anunció inversiones en seguridad y ratificó que el organismo regional “seguirá apoyando al país”.

Con todo, la semana dejó en claro que el esquema económico enfrenta un test constante. La cercanía del dólar al techo de la banda expone la fragilidad del programa, y el respaldo internacional funciona como un elemento central para sostener la estrategia oficial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Alerta en Gimnasia: se desgarró Maxi Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

ANMAT prohibió la venta de una marca de queso, un suplemento dietario y productos de uso médico

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia
Últimas noticias de Política y Economía

Quién es Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior

El dólar oficial sube y se vende a $1.435

Confirmado: Milei hablará por cadena nacional

La Boleta Única Papel debuta en la Provincia en octubre: qué es y el paso a paso para votar
Policiales
VIDEO.- Máxima tensión en una escuela de Mendoza: alumna de 14 años se atrincheró con un arma y le disparó a la policía
Tensión en La Plata: un caballo se descontroló, murió al chocar contra un árbol e hizo volar al jinete unos 20 metros
Otra vez fuego en un descampado de San Carlos
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
Espectáculos
¿Del shippeo a romance?: Ángela Torres y Marcos Giles, el platense que enamora en streaming
Se supo: filtran el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson y ¡es una bomba!
Daniela Celis confesó qué quiere "chonguear" con  un hombre: “Busco pasarla bien, que tenga su economía y menos de 40 años"
Marianela Mirra defendió a José Alperovich y lo comparó con Mauro Icardi
Yanina Latorre volvió a destrozar a Sofía Martínez: "Es una fantasma y maleducada, en los pasillos la odian todos"
Deportes
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje
Información General
Abebe Bikila, el héroe descalzo de Roma 1960: la hazaña que cambió la historia del maratón olímpico
Incertidumbre económica y "sin privilegios": la realidad que atraviesan los jubilados judiciales
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla