Bariloche: clases suspendidas por las nevadas

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
El Consejo Escolar Zona Andina, en articulación con Protección Civil, decidieron suspender las actividades escolares de ayer debido a la alerta naranja por nevadas para preservar la seguridad de toda la comunidad educativa.
Según el comunicado esta situación abarca a las localidades de S. C. de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Villa Mascardi.
El Servicio Meteorológico Nacional incrementó la alerta en su último parte y mencionaron que se esperan nevadas fuertes y valores de nieve acumulada entre 50 y 70 cm para las próximas horas en Bariloche y sus alrededores.
En las zonas más altas, la situación podrá provocar una reducción de visibilidad por viento blanco y, en zonas más bajas, posible precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.
Antes esta situación las autoridades recomendaron verificar el estado de los techos, verificar el estado de los vehículos (cubiertas, luces, etc), usar porta cadenas para nieve y no usar calles con pendientes muy pronunciadas
