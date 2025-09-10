Bariloche: clases suspendidas por las nevadas

El Consejo Escolar Zona Andina, en articulación con Protección Civil, decidieron suspender las actividades escolares de ayer debido a la alerta naranja por nevadas para preservar la seguridad de toda la comunidad educativa.

Según el comunicado esta situación abarca a las localidades de S. C. de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Villa Mascardi.

El Servicio Meteorológico Nacional incrementó la alerta en su último parte y mencionaron que se esperan nevadas fuertes y valores de nieve acumulada entre 50 y 70 cm para las próximas horas en Bariloche y sus alrededores.

En las zonas más altas, la situación podrá provocar una reducción de visibilidad por viento blanco y, en zonas más bajas, posible precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

RECOMENDACIONES

Antes esta situación las autoridades recomendaron verificar el estado de los techos, verificar el estado de los vehículos (cubiertas, luces, etc), usar porta cadenas para nieve y no usar calles con pendientes muy pronunciadas