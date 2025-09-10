Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje

El festejo del gol boliviano, de penal, que le dio el lugar en repechaje

Los sueños están para cumplirse. Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026 gracias a la derrota de Venezuela ante Colombia.

El autor del único gol del encuentro fue el delantero Miguel Terceros, quien convirtió de penal a los 49 minutos del primer tiempo. La sanción dejó dudas.

Bolivia llegaba a este encuentro con 17 puntos y en la octava posición, por lo que estaba obligada a ganarle a Brasil y esperar a que Venezuela no superara a Colombia.

Finalmente esta combinación de resultados se terminó dando, ya que los bolivianos cumplieron con su parte, mientras que Colombia superó 6-3 a Venezuela en el que pudo haber sido tranquilamente el mejor partido en estas Eliminatorias Sudamericanas.

El próximo desafío para Bolivia será el Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara. Ahora solo resta definir cuáles serán sus rivales y, dependiendo de ellos, tendrá que ganar uno o dos partidos según el ranking FIFA que tengan los otros clasificados. Se definirá de acuerdo a los clasificados y su posición en el ranking FIFA.

Esta histórica victoria dejó a Bolivia muy cerca de disputar su primer Mundial desde la edición de 1994, que se llevó a cabo en Estados Unidos. Y ahora, curiosamente, otra vez será en el msimo país.

Para Bolivia fue algo como milagroso, porque estuvo última casi toda la Eliminatoria. Incluso el argentino Gustavo Costas fue uno de los primeros entrenadores pero no logró hacer funcionar a un plantel sin nombres ni figuras y que no lograba hacer valer los 3800 metros del Hernando Siles.

Entonces una de las primeras medidas que tomó la Federación Boliviana fue trasladar la sede de localía a la ciudad de El Alto, a 4100 metros. Ahí construyó una verdadera fortaleza. El problema es que el Repechaje se tendrá que disputar en dos sedes y de acuerdo al lugar en donde defina tendrá más o menos chances. De todos modos, a juzgar por el lugar en el que se encontraba, lo conseguido es un montón.

Anoche fue inteligente para sacar provecho de una chance en el primer tiempo: el penal que Miguelito cambió por gol. Luego se refugió atrás y apostó por el contragolpe. Pudo anotar el 2-0 pero terminó sufriendo.