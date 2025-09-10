Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país

En Argentina mueren 40.000 personas por año por el tabaquismo, una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y la exposición permanente a más de 7.000 sustancias químicas, tóxicas y cancerígenas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la primera causa de muerte en los países desarrollados y la principal causa de años de vida perdidos o vividos con discapacidad.

Según explican los especialistas, la nicotina es la sustancia encargada de provocar dependencia, pero el tabaco también tiene muchos otros químicos nocivos para la salud, como el benceno, el monóxido de carbono, metales y plaguicidas, por mencionar algunos.

Cuando no se fuma o se deja de fumar y cesa la exposición a estos químicos, en pocos días comienzan a notarse los beneficios: mejora la circulación sanguínea y la función pulmonar, disminuye la tos y las dificultades para respirar, entre otros beneficios.

Los expertos indican que el consumo de tabaco genera tres formas de dependencia: la física: provocada por la nicotina, responsable del síndrome de abstinencia; la psicológica, ya que fumar se asocia a diferentes situaciones cotidianas y dificulta cambiar esta relación; y social dado que para muchas personas el fumar es favorecido por el entorno

Además, fumar aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón de 5 a 10 veces y está vinculado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cérvix, riñón y vejiga, así como con las leucemias mieloides agudas.

Dejar de fumar no sólo previene la posibilidad de contraer cáncer, sino también disminuye el riesgo de padecer muchas otras enfermedades relacionadas con el tabaquismo pasivo en los niños, como la otitis y enfermedades respiratorias como el asma, mientras que disminuye las probabilidades de sufrir impotencia, infertilidad, partos prematuros y abortos.

CHAU PUCHO

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) anunció el inicio de una nueva edición del programa “Chau Pucho” para dejar de fumar con el respaldo de un equipo médico y psicológico y el apoyo de un grupo que está transitando el mismo camino que la persona que desee dejar el tabaco.

Este programa propone un abordaje integral, que combina herramientas prácticas, apoyo emocional y seguimiento profesional. Incluye entrevista psiquiátrica inicial para evaluar la situación, acompañamiento médico durante todo el programa, apoyo psicológico con enfoque conductual y motivacional y técnicas de relajación.