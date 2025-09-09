iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA

Apple presentó oficialmente el nuevo iPhone 17 Pro, el buque insignia de su nueva línea de celulares, que llega con un foco puesto en la potencia para videojuegos, la inteligencia artificial y una cámara frontal rediseñada. El corazón del nuevo dispositivo es el procesador A19 Pro, calificado por la compañía como "ultrapotente".

La empresa de Cupertino asegura que el nuevo chip introduce "niveles de cómputo de MacBook Pro en un iPhone", un salto diseñado para cargas intensas de trabajo con inteligencia artificial. El 40% extra de performance gráfica respecto al iPhone 16 Pro está pensado para consolidar al celular como una consola de videojuegos portátil de alta gama.

Las 3 novedades clave del iPhone 17 Pro

El nuevo celular de Apple se destaca por tres características disruptivas que marcan un salto respecto a la generación anterior: