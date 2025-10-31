VIDEO. La Plata se viste de terror: disfraces, fiestas y todo listo para celebrar Halloween

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

31 de Octubre de 2025 | 13:41

Las calabazas, los disfraces y las telarañas invadieron los comercios del centro platense. Halloween ya se instaló como una tradición que año a año gana más adeptos en la Región, y este 31 de octubre no será la excepción. El Día recorrió desde temprano distintos cotillones, locales de disfraces y bares para conocer cómo se preparan los platenses para una de las noches más esperadas del año.

En los cotillones del centro, las ventas se dispararon en los últimos días. Desde locales ubicados en 8 y 51 hasta otros sobre calle 12, coinciden en que “la gente busca todo tipo de disfraces, desde los clásicos de terror hasta los más creativos inspirados en series y películas”. “Este año lo que más se vende son los disfraces de bruja, esqueleto, vampiro y personajes de Wednesday y El juego del miedo”, contó Mariana, encargada de un negocio de cotillón.

Otro de los comerciantes consultados aseguró que el movimiento superó las expectativas. “Se nota que la gente quiere salir a festejar. Vienen familias completas a buscar disfraces para los chicos y también para los adultos”, dijo Martín, dueño de un local sobre calle 7. Además, los accesorios —como máscaras, maquillaje artístico y luces decorativas— tuvieron una gran demanda.

Pero la fiebre de Halloween no se limita a los comercios. En bares y boliches de la ciudad se multiplican las fiestas temáticas. Habrá propuestas en zonas como Meridiano V, diagonal 74, City Bell y Gonnet, donde se preparan shows en vivo, concursos de disfraces y sets de DJ con ambientación de terror. “Va a ser una noche larga, tenemos todo decorado con calaveras y luces negras”, adelantaron desde un bar céntrico que promete premios para los mejores looks.

También habrá actividades para los más chicos. En varios barrios se organizaron recorridas de “dulce o truco”, mientras que algunos centros culturales ofrecerán talleres y espectáculos para toda la familia. En el Paseo del Bosque y en plazas de Gonnet y Los Hornos, se convocó a los vecinos a participar de juegos y shows gratuitos con temática de Halloween.

“Lo lindo es que ya es una fiesta para todos, no solo para los chicos”, expresó Valeria, vecina del barrio La Loma, que cada año decora su casa con calabazas talladas y fantasmas de papel. “Antes la gente miraba raro, pero ahora todos se copan: los chicos salen disfrazados, los padres acompañan, y los vecinos hasta compiten por la mejor decoración”.

Los comerciantes celebran este fenómeno que también impulsa las ventas en otros rubros. Panaderías, kioscos y locales gastronómicos sumaron productos alusivos, como cupcakes con forma de momia, galletitas de murciélago y tragos temáticos. “Es una fecha que se espera porque mueve el comercio, la gente se divierte y el centro se llena”, remarcaron desde la Cámara de Comercio local.

Así, entre disfraces, luces y calabazas, La Plata se prepara para una jornada cargada de color, música y diversión. Halloween dejó de ser una costumbre ajena y ya forma parte del calendario festivo de los platenses, que esta noche volverán a salir a las calles para disfrutar del terror en su versión más alegre.

