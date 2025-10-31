Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió la primera tanda de números para jugar con El Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Espectáculos

Quién es Meri Deal, el nuevo amor de Franco Colapinto

Quién es Meri Deal, el nuevo amor de Franco Colapinto
31 de Octubre de 2025 | 15:03

En las últimas horas, un video que circula en redes encendió los rumores de un inesperado romance, ya que Franco Colapinto, el joven piloto argentino de Fórmula 1, fue visto muy cerca de Meri Deal, la cantante uruguaya conocida por su paso por la banda 'Toco para vos', durante una noche de fiesta en México.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América), Colapinto y la artista coincidieron en un exclusivo VIP luego de la carrera del fin de semana.

“Hicieron una fiesta el domingo, ella entró al VIP del VIP, donde estaban Franco, Bizarrap y un grupo de amigos. Lo primero que se vio fue un video con mucho coqueteo”, contó el panelista mientras mostraban las imágenes.

El periodista explicó que los gestos entre ellos fueron más que amistosos: “Estuvieron toda la noche juntos, abrazados. Hay fotos donde él la agarra desde atrás y también se los ve retirándose juntos”.

Quién es Meri Deal

María Inés Deal Herrán, más conocida como Meri Deal, nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay.

Se crió en El Pinar, Canelones, rodeada de música y naturaleza, desde chica mostró interés por el canto, el piano, la guitarra y la composición, además, estudió en The British Schools, donde se formó en solfeo, guitarra y piano.

En 2013, mientras todavía estaba en el colegio, su primo Bautista Mascia, actual ganador de Gran Hermano, la invitó a unirse a la banda 'Toco para vos' como vocalista y, con el grupo, alcanzó gran popularidad en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay gracias a hits como “Solo necesito”.

Su carrera solista comenzó en 2019, cuando tuvo la oportunidad de abrir el show de Ed Sheeran en Montevideo. Más tarde, firmó contrato con sellos internacionales, se mudó a Ciudad de México y en 2023 lanzó su primer álbum, Amores Náufragos.

En varias entrevistas, Meri destacó que su infancia junto al mar uruguayo y su curiosidad musical marcaron su identidad artística: “No quiero encasillarme en un solo género”, afirmó.

Aunque ninguno de los dos protagonistas habló públicamente sobre el tema, los videos difundidos en LAM muestran a Colapinto y a Meri en plena complicidad y las redes estallaron con comentarios sobre la posible nueva pareja del piloto argentino, mientras los fanáticos de la cantante celebran su buena racha profesional y personal.

Por ahora, ninguno confirmó ni desmintió el romance, pero las imágenes y la química entre ellos dejaron la puerta abierta a una historia que recién empieza.



