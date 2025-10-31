La comunidad peruana de La Plata festejará el Inti Raymi en Plaza Moreno

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar
Este domingo 2 de noviembre, desde las 12 h, la tradicional Inti Raymi —también llamada “Fiesta del Sol”— regresa al corazón de La Plata para ofrecer una jornada vibrante de cultura, música, danza y gastronomía. El encuentro organizado por la Colectividad Cusqueña de La Plata y el Círculo de Residentes Peruanos en La Plata, con el apoyo del municipio, promete reunir a más de 200 artistas sobre el escenario.
Según se precisó, habrá una teatralización de la ceremonia ancestral del Inti Raymi, con representación de sacerdotes, el Inca, la Coya y el séquito de los cuatro suyos — más de 200 actores y bailarines en escena. También un patio gastronómico con comidas típicas del Perú: sabores tradicionales que transportan al visitante.
Además, artesanías, música y danzas típicas para toda la familia, con entrada libre al aire libre en Plaza Moreno.
Este evento no sólo celebra una tradición peruana, sino que también promueve la integración cultural en la ciudad. Los organizadores expresaron que “nos es muy grato invitar a la comunidad peruana y al público en general” a experimentar este festejo con diversidad artística y gastronómica.
