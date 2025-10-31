"Te usé para vengarme de...": Yanina Latorre le dijo la verdad a Fede Bal

Una vez más, Yanina Latorre se robó todas las miradas con una confesión explosiva al aire ya que, durante la última emisión de SQP, la conductora reconoció frente a Fede Bal, invitado especial de la noche, que lo utilizó como parte de una estrategia para vengarse de Estefi Berardi, con quien mantiene una larga enemistad mediática.

“Tengo que decir una cosa y voy a aceptarlo. Él siempre fue de los amigos del medio, y se supone que uno los apoya y los defiende. Voy a hacer este mea culpa: te usé para vengarme de Estefi Berardi, y lo reconozco”, lanzó sin filtros, dejando a todos los presentes con la boca abierta.

La revelación remite directamente al escándalo del “lavarropas gate”, ocurrido en febrero de 2023, cuando se filtraron los chats de Fede Bal con varias mujeres mientras estaba en pareja con Sofía Aldrey.

La historia dio un giro inesperado cuando Aldrey descubrió las conversaciones a través del lavarropas inteligente que ambos compartían.

Entre los nombres que aparecieron en los chats estaba el de Estefi Berardi, entonces panelista de LAM, lo que desató una guerra mediática con Yanina Latorre.

Berardi llevó a la Justicia a su colega por la difusión del material privado, pero meses más tarde la causa terminó con el sobreseimiento de Latorre. Desde entonces, las chicanas, cruces en redes y pases de factura se volvieron moneda corriente.

Frente a la pregunta directa de Fede Bal sobre si se arrepentía de haber usado su caso como herramienta mediática, Yanina fue contundente: “Cero, no tuve necesidad de mostrar ningún chat. Ella se vendió sola con su cara cuando yo empecé a hablar sin nombrarla. Nombré un montón que estaban solteras porque tuve ese decoro, a las casadas las limpié”.

La periodista también aprovechó el momento para remarcar que nunca buscó perjudicarlo a él: “Vos siempre fuiste un buen amigo, pero sí, fue mi manera de sacarme de encima a Estefi. Lo admito y no me arrepiento”.

La relación entre Yanina Latorre y Estefi Berardi sigue marcada por la tensión, el escándalo de los chats, las denuncias judiciales y los enfrentamientos en cámara mantienen viva una de las internas más mediáticas de los últimos años.

Mientras tanto, Fede Bal se tomó con humor la confesión y respondió entre risas: “Por lo menos me usaron para una buena causa”.