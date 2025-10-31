Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la primera tanda de números para jugar con El Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Espectáculos

"Te usé para vengarme de...": Yanina Latorre le dijo la verdad a Fede Bal

"Te usé para vengarme de...": Yanina Latorre le dijo la verdad a Fede Bal
31 de Octubre de 2025 | 15:01

Una vez más, Yanina Latorre se robó todas las miradas con una confesión explosiva al aire ya que, durante la última emisión de SQP, la conductora reconoció frente a Fede Bal, invitado especial de la noche, que lo utilizó como parte de una estrategia para vengarse de Estefi Berardi, con quien mantiene una larga enemistad mediática.

“Tengo que decir una cosa y voy a aceptarlo. Él siempre fue de los amigos del medio, y se supone que uno los apoya y los defiende. Voy a hacer este mea culpa: te usé para vengarme de Estefi Berardi, y lo reconozco”, lanzó sin filtros, dejando a todos los presentes con la boca abierta.

La revelación remite directamente al escándalo del “lavarropas gate”, ocurrido en febrero de 2023, cuando se filtraron los chats de Fede Bal con varias mujeres mientras estaba en pareja con Sofía Aldrey.

La historia dio un giro inesperado cuando Aldrey descubrió las conversaciones a través del lavarropas inteligente que ambos compartían. 

Entre los nombres que aparecieron en los chats estaba el de Estefi Berardi, entonces panelista de LAM, lo que desató una guerra mediática con Yanina Latorre.

Berardi llevó a la Justicia a su colega por la difusión del material privado, pero meses más tarde la causa terminó con el sobreseimiento de Latorre. Desde entonces, las chicanas, cruces en redes y pases de factura se volvieron moneda corriente.

LE PUEDE INTERESAR

Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja

LE PUEDE INTERESAR

La abogada platense Elba Marcovecchio contó todo sobre el conflicto legal que Radio Mitre mantiene con los herederos de Jorge Lanata

Frente a la pregunta directa de Fede Bal sobre si se arrepentía de haber usado su caso como herramienta mediática, Yanina fue contundente: “Cero, no tuve necesidad de mostrar ningún chat. Ella se vendió sola con su cara cuando yo empecé a hablar sin nombrarla. Nombré un montón que estaban solteras porque tuve ese decoro, a las casadas las limpié”.

La periodista también aprovechó el momento para remarcar que nunca buscó perjudicarlo a él: “Vos siempre fuiste un buen amigo, pero sí, fue mi manera de sacarme de encima a Estefi. Lo admito y no me arrepiento”.

La relación entre Yanina Latorre y Estefi Berardi sigue marcada por la tensión, el escándalo de los chats, las denuncias judiciales y los enfrentamientos en cámara mantienen viva una de las internas más mediáticas de los últimos años.

Mientras tanto, Fede Bal se tomó con humor la confesión y respondió entre risas: “Por lo menos me usaron para una buena causa”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Agenda

Cartelera porteña

Rebelión ficcional: una obra con dos finales se suma a la cartelera

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

VIDEO. La Plata se viste de terror: disfraces, fiestas y todo listo para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes

Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes

Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo

Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

De quinteros a verduleros: bolivianos al mando del rubro que explotó en La Plata

Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"

Amplia agenda platense para celebrar Halloween

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!
Últimas noticias de Espectáculos

Quién es Meri Deal, el nuevo amor de Franco Colapinto

Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja

La abogada platense Elba Marcovecchio contó todo sobre el conflicto legal que Radio Mitre mantiene con los herederos de Jorge Lanata

A medio siglo de "Bohemian Rhapsody": la historia de la emblemática canción de Queen 
La Ciudad
Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica
La comunidad peruana de La Plata festejará el Inti Raymi en Plaza Moreno
Más de la mitad de los niños de barrios vulnerables de La Plata se ven afectados por parásitos intestinales
VIDEO. La Plata se viste de terror: disfraces, fiestas y todo listo para celebrar Halloween
31/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Halloween en La Plata, caos en Gimnasia y el noviembre que se viene
Policiales
Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en Romero
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Información General
Cambio climático: crecen 23% las muertes por calor
La Estación Espacial Internacional cumple 25 años
La deforestación de la Amazonía se redujo 11%
Los números de la suerte del viernes 31 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
Deportes
Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes
Zaniratto perfila el once para ir al Monumental
Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla