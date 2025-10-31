Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la primera tanda de números para jugar con El Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia en noviembre 2025: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Cuenta DNI de Banco Provincia en noviembre 2025: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica
31 de Octubre de 2025 | 15:06

Escuchar esta nota

Noviembre trae nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital favorita de las y los bonaerenses, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias. Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más. 

En el anteúltimo mes del año, el especial en carnicerías, granjas y pescaderías será el sábado 8. Además, habrá un descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, durante el fin de semana del 15 y 16.   

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

LE PUEDE INTERESAR

La comunidad peruana de La Plata festejará el Inti Raymi en Plaza Moreno

LE PUEDE INTERESAR

Más de la mitad de los niños de barrios vulnerables de La Plata se ven afectados por parásitos intestinales

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fresco amanecer este viernes en La Plata pero con regreso de la primavera: sube la temperatura    

Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

Guía de cines

Lanús hizo historia y jugará la final

María Becerra se sumó a una página hot y la colapsó: “Son tremendos”

La China e Icardi ya tendrían fecha para su boda: ¿Cuándo es?
+ Leidas

En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes

Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo

Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

De quinteros a verduleros: bolivianos al mando del rubro que explotó en La Plata

Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"

Amplia agenda platense para celebrar Halloween

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!
Últimas noticias de La Ciudad

La comunidad peruana de La Plata festejará el Inti Raymi en Plaza Moreno

Más de la mitad de los niños de barrios vulnerables de La Plata se ven afectados por parásitos intestinales

VIDEO. La Plata se viste de terror: disfraces, fiestas y todo listo para celebrar Halloween

31/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Halloween en La Plata, caos en Gimnasia y el noviembre que se viene
Información General
Cambio climático: crecen 23% las muertes por calor
La Estación Espacial Internacional cumple 25 años
La deforestación de la Amazonía se redujo 11%
Los números de la suerte del viernes 31 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
Policiales
Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en Romero
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Espectáculos
Quién es Meri Deal, el nuevo amor de Franco Colapinto
"Te usé para vengarme de...": Yanina Latorre le dijo la verdad a Fede Bal
Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja
La abogada platense Elba Marcovecchio contó todo sobre el conflicto legal que Radio Mitre mantiene con los herederos de Jorge Lanata
A medio siglo de "Bohemian Rhapsody": la historia de la emblemática canción de Queen 
Deportes
Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes
Zaniratto perfila el once para ir al Monumental
Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla