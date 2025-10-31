Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: casi atropella a un policía para escapar
Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: casi atropella a un policía para escapar
Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo
El Gobierno autorizó un nuevo aumento en las tarifas del gas
Una nena de La Plata murió por tos convulsa y hay alerta sanitaria en la Provincia por otros casos fatales
En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
A fondo: Franco Colapinto tiene nuevo amor, se trata de una figura uruguaya
Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral
De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
Fresco amanecer este viernes en La Plata pero con regreso de la primavera: sube la temperatura
A medio siglo de "Bohemian Rhapsody": la historia de la emblemática canción de Queen
VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras ocho meses de investigación, la Policía Bonaerense logró detener al joven acusado de ser el cómplice del asesinato al enfermero Jonatan Nicolás Calderón en La Plata. El operativo se realizó este miércoles en el barrio de Melchor Romero y terminó con momentos de extrema tensión: el sospechoso intentó huir y embistió con su auto a un efectivo policial.
El detenido fue identificado como M.J.Z., de 20 años, quien permanecía prófugo desde febrero. Según confirmaron fuentes judiciales, está acusado de haber participado en el robo y posterior homicidio de Calderón, ocurrido el 15 de febrero en la esquina de 10 y 63.
Calderón, que se desempeñaba como enfermero del SIPEM, fue atacado por dos motochorros que le dispararon en el omóplato izquierdo cuando intentaron robarle la motocicleta y la mochila. Murió en el lugar a causa de la herida de bala.
La fiscal Ana Medina, de la UFI N°1 de La Plata, había ordenado su captura luego de identificarlo a partir de cámaras de seguridad y testimonios. En el operativo de detención, Zarza conducía un Volkswagen Vento blanco y, al advertir la presencia policial, trató de escapar. En esa maniobra embistió al oficial inspector Mario C., quien resultó herido.
En el allanamiento se secuestraron el vehículo, un teléfono iPhone, dinero en efectivo, pasamontañas y herramientas.
LE PUEDE INTERESAR
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
LE PUEDE INTERESAR
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en Romero
Días después del crimen ya había sido arrestado el otro implicado en el caso, Luis Matías “Luchi” Gómez Velozo, de 28 años, señalado como el autor del disparo en el asalto. A quien detuvieron en las últimas horas, sería quien conducía la moto al momento del robo mortal.
La causa está caratulada como “homicidio en ocasión de robo y tentativa de homicidio agravado”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí