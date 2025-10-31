Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero ocurrido en La Plata: atropelló a un policía para intentar escapar

31 de Octubre de 2025 | 14:09

Tras ocho meses de investigación, la Policía Bonaerense logró detener al joven acusado de ser el cómplice del asesinato al enfermero Jonatan Nicolás Calderón en La Plata. El operativo se realizó este miércoles en el barrio de Melchor Romero y terminó con momentos de extrema tensión: el sospechoso intentó huir y embistió con su auto a un efectivo policial.

El detenido fue identificado como M.J.Z., de 20 años, quien permanecía prófugo desde febrero. Según confirmaron fuentes judiciales, está acusado de haber participado en el robo y posterior homicidio de Calderón, ocurrido el 15 de febrero en la esquina de 10 y 63.

Calderón, que se desempeñaba como enfermero del SIPEM, fue atacado por dos motochorros que le dispararon en el omóplato izquierdo cuando intentaron robarle la motocicleta y la mochila. Murió en el lugar a causa de la herida de bala.

La fiscal Ana Medina, de la UFI N°1 de La Plata, había ordenado su captura luego de identificarlo a partir de cámaras de seguridad y testimonios. En el operativo de detención, Zarza conducía un Volkswagen Vento blanco y, al advertir la presencia policial, trató de escapar. En esa maniobra embistió al oficial inspector Mario C., quien resultó herido.

En el allanamiento se secuestraron el vehículo, un teléfono iPhone, dinero en efectivo, pasamontañas y herramientas.

Días después del crimen ya había sido arrestado el otro implicado en el caso, Luis Matías “Luchi” Gómez Velozo, de 28 años, señalado como el autor del disparo en el asalto. A quien detuvieron en las últimas horas, sería quien conducía la moto al momento del robo mortal.

La causa está caratulada como “homicidio en ocasión de robo y tentativa de homicidio agravado”.
 

