Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“Cadena de oración”: los pedidos por Thiago Medina, desde Camilota hasta Alfa y Juli Poggio

Amigos y la hermana del joven inundaron las redes sociales a la espera de una mejoría, tras el lamentable accidente.

“Cadena de oración”: los pedidos por Thiago Medina, desde Camilota hasta Alfa y Juli Poggio
13 de Septiembre de 2025 | 11:56

Escuchar esta nota

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano que actualmente tiene 22 años, es centro de la angustia de sus pares tras haber protagonizado un lamentable accidente que lo mantiene en la Unidad de Terapia Intensiva desde anoche: sus seres queridos realizaron una amplia cadena de oración.

Claramente, el mensaje que más resonó fue el de Daniela Celis, madre de las hijas de Medina y quien lo acompaña en el hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega. Celis, más conocida como “Pestañela”, solicitó la cadena de oración y fue replicada por su ex cuñada.

Camila “Camilota” Medina, no sólo replicó el mensaje de Celis que informaba sobre la cirugía y el estado de salud de su hermano, sino que además posteó una imágen de ambos y escribió: “Hermano de mi alma, como me duele todo esto, aún no lo creo. Fuerzas mi amor, una vez más te pido. Es una batalla más de tantas que pasamos, te amo”.

La participante de Cuestión de Peso acompañó el texto junto a emoticones de lágrimas. El conductor del reality con nutricionistas, Mario Masacesi, recordó que la joven tomó la responsabilidad de madre de su hermano, cuando murió su mamá.

Por su parte, los ex “hermanitos”, Julieta Poggio, “Alfa” Walter Santiago e Ignacio Castañeras se sumaron al perdido de oraciones y auguraron por una pronta recuperación para el joven, padre de gemelas de un año y medio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

Una agenda con mucha música, cine, teatro y aire libre este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Copa Davis: un enorme triunfo de Tomy Etcheverry

Sábado soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el fin de semana?

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy sábado en EL DIA
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Atención: el Tren Roca no llegará a La Plata este sábado y domingo

En La plata, un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Ciudad repleta de afiches y rebranding

El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
Últimas noticias de Espectáculos

“Le extirparon”: Thiago Medina continúa internado tras el accidente automovilístico

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
La Ciudad
Vonharv deslumbró con la primera edición de L’Experience: vino, tecnología y una noche multisensorial en La Plata
Bomberos Voluntarios visitaron una escuela primaria en Arturo Seguí
Atención: el Tren Roca no llegará a La Plata este sábado y domingo
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy sábado en EL DIA
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este sábado 13 de septiembre
Deportes
Zeballos y Molteni ganaron en dobles y Argentina clasificó a las finales de la Copa Davis
Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV
VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
Policiales
Golpeó a su pareja, la tiró en una zanja y dejó heridos a dos policías en La Plata
Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata
Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla