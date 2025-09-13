“Cadena de oración”: los pedidos por Thiago Medina, desde Camilota hasta Alfa y Juli Poggio

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano que actualmente tiene 22 años, es centro de la angustia de sus pares tras haber protagonizado un lamentable accidente que lo mantiene en la Unidad de Terapia Intensiva desde anoche: sus seres queridos realizaron una amplia cadena de oración.

Claramente, el mensaje que más resonó fue el de Daniela Celis, madre de las hijas de Medina y quien lo acompaña en el hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega. Celis, más conocida como “Pestañela”, solicitó la cadena de oración y fue replicada por su ex cuñada.

Camila “Camilota” Medina, no sólo replicó el mensaje de Celis que informaba sobre la cirugía y el estado de salud de su hermano, sino que además posteó una imágen de ambos y escribió: “Hermano de mi alma, como me duele todo esto, aún no lo creo. Fuerzas mi amor, una vez más te pido. Es una batalla más de tantas que pasamos, te amo”.

La participante de Cuestión de Peso acompañó el texto junto a emoticones de lágrimas. El conductor del reality con nutricionistas, Mario Masacesi, recordó que la joven tomó la responsabilidad de madre de su hermano, cuando murió su mamá.

Por su parte, los ex “hermanitos”, Julieta Poggio, “Alfa” Walter Santiago e Ignacio Castañeras se sumaron al perdido de oraciones y auguraron por una pronta recuperación para el joven, padre de gemelas de un año y medio.