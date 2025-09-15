Cyrano, el clásico que conquista corazones llega a La Plata

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona
El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Sequías y calor, una vez más, están poniendo en riesgo a los bosques del Sur
Necesitan US$ 6.500 millones para evitar cortes de luz en el verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
La obra más premiada de la temporada aterriza en la ciudad para regalar dos noches inolvidables. Cyrano, protagonizada por Gabriel “El Puma” Goity, se presentará en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata los días 4 y 5 de octubre, en lo que promete ser uno de los acontecimientos teatrales del año.
Con una trayectoria que ya supera los 45 años en cartel en la Argentina, esta versión de Cyrano de Bergerac —adaptada y dirigida por Willy Landin— se convirtió en una verdadera joya de la cartelera porteña y marplatense. La producción ha arrasado en la temporada de premios: en los Martín Fierro Teatro 2025 obtuvo el prestigioso Martín Fierro de Oro, además de los reconocimientos a Mejor Obra, Mejor Actor Protagónico para Goity y Mejor Actor de Reparto para Iván Moschner. Como si fuera poco, en los Estrella de Mar recibió seis galardones, incluido el Estrella de Mar de Oro.
La historia de Cyrano de Bergerac nos sumerge en el drama romántico de un soldado valiente y poeta, orgulloso y apasionado, pero marcado por un defecto físico que condiciona su destino: una nariz enorme que lo condena a creer imposible su amor por Roxane, su bella prima. En un gesto de entrega, Cyrano presta su pluma y sus palabras al apuesto Cristian, ayudándolo a conquistar el corazón de la mujer que él mismo ama en silencio. Entre enredos, cartas y emociones, la obra transita con maestría de la risa a las lágrimas, tocando fibras universales como los prejuicios, las apariencias y la fuerza del amor imposible.
Más de 30 artistas en escena, 460 trajes deslumbrantes que cambian entre acto y acto, músicos en vivo y la destreza en esgrima del recordado Fernando Lúpiz completan una puesta imponente que emociona tanto a grandes como a chicos. El elenco reúne a figuras como María Abadi, Mariano Mazzei, Dolores Ocampo, Daniel Miglioranza, Larry de Clay, Daniel Alvaredo y un destacado conjunto de actores y actrices que acompañan a Goity en esta experiencia teatral única.
La llegada de Cyrano a La Plata es fruto de una coproducción entre el Teatro Tronador BNA y el Teatro San Martín de Buenos Aires, en alianza con el Ministerio de Cultura de la Ciudad. Tras agotar localidades en Mar del Plata, ahora el público platense tendrá la oportunidad de vivir la magia de este clásico de Edmond Rostand en una versión vibrante, emotiva y profundamente humana.
Las entradas ya están disponibles a través de Livepass con el beneficio exclusivo de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Con el beneficio exclusivo de acceder a un 2 x 1 con el código CYRANOCLUBELDIA.
¡No te lo podes perder!
Produce: GONNA GO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?