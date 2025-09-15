Cyrano, el clásico que conquista corazones llega a La Plata

La obra más premiada de la temporada aterriza en la ciudad para regalar dos noches inolvidables. Cyrano, protagonizada por Gabriel “El Puma” Goity, se presentará en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata los días 4 y 5 de octubre, en lo que promete ser uno de los acontecimientos teatrales del año.

Con una trayectoria que ya supera los 45 años en cartel en la Argentina, esta versión de Cyrano de Bergerac —adaptada y dirigida por Willy Landin— se convirtió en una verdadera joya de la cartelera porteña y marplatense. La producción ha arrasado en la temporada de premios: en los Martín Fierro Teatro 2025 obtuvo el prestigioso Martín Fierro de Oro, además de los reconocimientos a Mejor Obra, Mejor Actor Protagónico para Goity y Mejor Actor de Reparto para Iván Moschner. Como si fuera poco, en los Estrella de Mar recibió seis galardones, incluido el Estrella de Mar de Oro.

La historia de Cyrano de Bergerac nos sumerge en el drama romántico de un soldado valiente y poeta, orgulloso y apasionado, pero marcado por un defecto físico que condiciona su destino: una nariz enorme que lo condena a creer imposible su amor por Roxane, su bella prima. En un gesto de entrega, Cyrano presta su pluma y sus palabras al apuesto Cristian, ayudándolo a conquistar el corazón de la mujer que él mismo ama en silencio. Entre enredos, cartas y emociones, la obra transita con maestría de la risa a las lágrimas, tocando fibras universales como los prejuicios, las apariencias y la fuerza del amor imposible.

Más de 30 artistas en escena, 460 trajes deslumbrantes que cambian entre acto y acto, músicos en vivo y la destreza en esgrima del recordado Fernando Lúpiz completan una puesta imponente que emociona tanto a grandes como a chicos. El elenco reúne a figuras como María Abadi, Mariano Mazzei, Dolores Ocampo, Daniel Miglioranza, Larry de Clay, Daniel Alvaredo y un destacado conjunto de actores y actrices que acompañan a Goity en esta experiencia teatral única.

La llegada de Cyrano a La Plata es fruto de una coproducción entre el Teatro Tronador BNA y el Teatro San Martín de Buenos Aires, en alianza con el Ministerio de Cultura de la Ciudad. Tras agotar localidades en Mar del Plata, ahora el público platense tendrá la oportunidad de vivir la magia de este clásico de Edmond Rostand en una versión vibrante, emotiva y profundamente humana.

Las entradas ya están disponibles a través de Livepass con el beneficio exclusivo de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Con el beneficio exclusivo de acceder a un 2 x 1 con el código CYRANOCLUBELDIA.

¡No te lo podes perder!

Produce: GONNA GO

