Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Marcas y Tendencias

Cyrano, el clásico que conquista corazones llega a La Plata

ESPACIO PATROCINADO

Cyrano, el clásico que conquista corazones llega a La Plata
15 de Septiembre de 2025 | 04:00

La obra más premiada de la temporada aterriza en la ciudad para regalar dos noches inolvidables. Cyrano, protagonizada por Gabriel “El Puma” Goity, se presentará en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata los días 4 y 5 de octubre, en lo que promete ser uno de los acontecimientos teatrales del año.

Con una trayectoria que ya supera los 45 años en cartel en la Argentina, esta versión de Cyrano de Bergerac —adaptada y dirigida por Willy Landin— se convirtió en una verdadera joya de la cartelera porteña y marplatense. La producción ha arrasado en la temporada de premios: en los Martín Fierro Teatro 2025 obtuvo el prestigioso Martín Fierro de Oro, además de los reconocimientos a Mejor Obra, Mejor Actor Protagónico para Goity y Mejor Actor de Reparto para Iván Moschner. Como si fuera poco, en los Estrella de Mar recibió seis galardones, incluido el Estrella de Mar de Oro.

La historia de Cyrano de Bergerac nos sumerge en el drama romántico de un soldado valiente y poeta, orgulloso y apasionado, pero marcado por un defecto físico que condiciona su destino: una nariz enorme que lo condena a creer imposible su amor por Roxane, su bella prima. En un gesto de entrega, Cyrano presta su pluma y sus palabras al apuesto Cristian, ayudándolo a conquistar el corazón de la mujer que él mismo ama en silencio. Entre enredos, cartas y emociones, la obra transita con maestría de la risa a las lágrimas, tocando fibras universales como los prejuicios, las apariencias y la fuerza del amor imposible.

Más de 30 artistas en escena, 460 trajes deslumbrantes que cambian entre acto y acto, músicos en vivo y la destreza en esgrima del recordado Fernando Lúpiz completan una puesta imponente que emociona tanto a grandes como a chicos. El elenco reúne a figuras como María Abadi, Mariano Mazzei, Dolores Ocampo, Daniel Miglioranza, Larry de Clay, Daniel Alvaredo y un destacado conjunto de actores y actrices que acompañan a Goity en esta experiencia teatral única.

La llegada de Cyrano a La Plata es fruto de una coproducción entre el Teatro Tronador BNA y el Teatro San Martín de Buenos Aires, en alianza con el Ministerio de Cultura de la Ciudad. Tras agotar localidades en Mar del Plata, ahora el público platense tendrá la oportunidad de vivir la magia de este clásico de Edmond Rostand en una versión vibrante, emotiva y profundamente humana.

Las entradas ya están disponibles a través de Livepass con el beneficio exclusivo de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Con el beneficio exclusivo de acceder a un 2 x 1 con el código CYRANOCLUBELDIA.

¡No te lo podes perder!

Produce: GONNA GO 
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla