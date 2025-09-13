Reclamo de vecinos de Gonnet por un asentamiento y el temor a "más usurpaciones"

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?
Vecinos de la zona lindera a 479 entre 26 bis y 27 de Gonnet, manifestaron su preocupación y temor ante la situación de usurpación que afecta a terrenos de esa zona. Desde hace aproximadamente 10 años, se estableció un asentamiento ilegal, alcanzando un crecimiento significativo, especialmente durante la pandemia, donde se sumaron entre 20 y 30 nuevas personas, representando alrededor de 10 familias.
Los residentes de la zona están alarmados por el incremento de gente y los problemas derivados de esta situación. “La inseguridad y el temor se volvieron parte de nuestra vida”, señaló un vecino que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
"Hemos realizado reclamos en la Comuna y a la policía, pero evitaron intervenir", agregaron.
Los vecinos apuntan que esto viene generando un impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes de esa zona Gonnet. “Nos sentimos desprotegidos y expuestos a un alto riesgo, ya que la situación no solo afecta el orden público, sino también nuestra vida”, expresan los vecinos y aseguran que en el barrio hay familias que tienen niños que se dedican a delinquir y vender droga en esos lugares tomados.
La Plata y alrededores viene sufriendo tomas ilegales de terrenos desde hace años y la comunidad insiste que “se debe encontrar una solución que garantice la seguridad de todos los habitantes de Gonnet”, afirman los vecinos.
