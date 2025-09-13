Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Zeballos y Molteni ganaron en dobles y Argentina clasificó a las finales de la Copa Davis

La dupla nacional se impuso en dos sets y selló la victoria por 3 a 0 en la serie ante Países Bajos. El platense Etcheverry y Cerúndolo aportaron ayer los dos primeros puntos 

Zeballos y Molteni ganaron en dobles y Argentina clasificó a las finales de la Copa Davis
13 de Septiembre de 2025 | 11:15

Escuchar esta nota

El equipo argentino de Copa Davis superó 3-0 a Países Bajos y se metió en las Finales que se llevarán a cabo en noviembre, donde se enfrentarán los mejores ocho de la competencia.

Los encargados de liquidar la serie fueron Horacio Zeballos y Andrés Molteni, quienes superaron por 6-3 y 7-5 a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends tras una hora y 45 minutos de juego.

Zeballos y Molteni se mostraron muy sólidos desde el comienzo del encuentro, dominando en cada turno de saque y consiguiendo un quiebre clave en el sexto game que les permitió imponerse por 6-3 en el primer set.

En la segunda manga parecía que la dupla argentina iba a liquidar el encuentro con facilidad, pero los jugadores neerlandeses pudieron sacar adelante unos games muy complicados y como si esto fuera poco pudieron quebrar para ponerse 5-2 adelante.

El momento clave del partido se dio en el noveno game del segundo set, cuando Molteni y Zeballos recuperaron el quiebre tras levantar cinco puntos de set en contra para evitar el tercer set.

A partir de allí, Zeballos y Molteni, quienes cada vez se afianzan más en el dobles, demostraron tener muchísima actitud para obtener un nuevo quiebre y cerrar el encuentro con su saque para el 7-5 definitivo.

Este triunfo le permitió a los capitaneados por Javier Frana ganar 3-0 en la serie frente a Países Bajos, que había empezado muy bien el viernes gracias a las victorias de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo ante Jesper de Jong y Botic Van de Zandschulp, respectivamente.

Luego del partido, Zeballos destacó la actuación de su compañero: “Creo que ni Molteni sabe lo que jugó, fue un animal”, y destacó la actitud que tuvieron para dar vuelta el segundo set: “Luchamos mucho y mirá como pagó”.

Molteni, por su parte, subrayó que con Zeballos “nos conocemos hace mucho tiempo, jugamos juntos interclubes y tenemos buena relación. Por más que no juguemos siempre juntos en el circuito, tenemos esa conexión que hace mucho”.

Gracias al triunfo ante Países Bajos, el equipo argentino se clasificó a las Finales de la Copa Davis que se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, Italia.

Allí se enfrentarán, a partir de los cuartos de final, los mejores ocho equipos de la competencia.

