La Ciudad |Golpe al bolsillo

Sorpresivo aumento del precio de las naftas este sábado: en La Plata la premium ya supera los $1.600

13 de Septiembre de 2025 | 12:12

Escuchar esta nota

Los precios de los combustibles sufrieron este sábado un nuevo incremento que tomó por sorpresa a los automovilistas, debido a que por una disposición del gobierno nacional que entró en vigencia en julio las petroleras ya no están obligadas a comunicar los aumentos.  

En La Plata, tanto YPF como Shell, que son las marcas más elegidas por los usuarios, modificaron a medianoche sus respectivas pizarras. 

Por caso, los valores por litro en las estaciones de servicio de YPF, de acuerdo con las consultas de eldia.com, son los siguientes: Nafta Súper $1.370, Nafta Infinia $1.618, Diesel 500 $1.347 y Diesel Infinia $1.551

Con la implementación de un sistema de "micropricing" en YPF, que ajusta los precios a lo largo del día en 170 áreas geográficas diferentes, la empresa dejó de comunicar públicamente los cambios en los precios de los combustibles.

Este cambio va en  línea con la decisión del Gobierno, que en junio derogó la obligación de informar sobre los aumentos o disminuciones en los valores de los combustibles.

En consecuencia, un mercado que solía ser transparente en cuanto a la evolución de sus precios ahora carece de esa visibilidad. En el sector, defienden esta medida comparándola con otros mercados, como el de alimentos, donde los precios de productos como la leche no se informan de manera oficial.

Se supo además que también Shell concretó un nuevo incremento en el precio de sus combustibles, totalizando cuatro subas en el transcurso de solo trece días.  

Este último ajuste se aplicó a partir de este sábado y se sumó a los ya registrados en los últimos días, generando una notable escalada en los costos para los usuarios. 

Diversos usuarios y conductores se percataron de este fenómeno y llevaron un seguimiento de los valores en las estaciones de servicio, registrando fotográficamente la evolución de los precios en los carteles.  

"Pudimos corroborar los cuatro aumentos en las estaciones de servicio de Shell en un lapso de menos de dos semanas", relató uno de los usuarios que monitoreó los precios.

Este control ciudadano permitió constatar la frecuencia de los ajustes, que contrastó con la situación de otras compañías del sector. 

