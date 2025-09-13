Presuntas coimas: además de los allanamientos a Spagnuolo, congelan las cajas de seguridad de los Kovalivker

Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo
Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata
En La plata, un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
“Le extirparon”: Thiago Medina continúa internado tras el accidente automovilístico
Atención: el Tren Roca no llegará a La Plata este sábado y domingo
Emilio Monzó sobre la crisis en el país: "A la salida no la veo"
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Golpeó a su pareja, la tiró en una zanja y dejó heridos a dos policías en La Plata
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV
Una agenda con mucha música, cine, teatro y aire libre este sábado en La Plata
Sábado soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el fin de semana?
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Algunos motociclistas deben suponer que son los reyes del tránsito
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este sábado 13 de septiembre
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La situación judicial de los dueños de la droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker, se complica cada vez más. El juez federal Sebastián Casanello ordenó el viernes el congelamiento de todas las cajas de seguridad a nombre de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, su padre Eduardo, y la propia empresa, en el marco de la causa que investiga el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La drástica medida se produjo en el marco de nuevos allanamientos a Diego Spagnuolo, el ex abogado del presidente Javier Milei, y luego de la declaración indagatoria del consultor y ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien confirmó ante el fiscal Franco Picardi detalles de sus conversaciones con Spagnuolo sobre el sistema de recaudación ilegal.
Según supo, el juez libró la orden a cinco empresas de cajas de seguridad (Skybox, Tressor, Ingot, Hausler y 901 Box), prohibiendo el acceso total a los Kovalivker y a otros implicados.
Una familia acorralada por la Justicia
El congelamiento de las cajas de seguridad es un nuevo golpe para los Kovalivker, cuya situación se agrava día a día:
Fuga y cajas vacías: La medida cobra especial relevancia ya que Jonathan Kovalivker se había fugado de su domicilio en Nordelta minutos antes de un allanamiento. Cuando la policía ingresó, encontró sus cajas de seguridad abiertas y vaciadas. Se presentó ante la justicia cuatro días después.
LE PUEDE INTERESAR
Emilio Monzó sobre la crisis en el país: "A la salida no la veo"
LE PUEDE INTERESAR
Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN
Crecimiento exponencial bajo la lupa: Los investigadores relevaron que la droguería Suizo Argentina pasó de facturar al Estado $3.898 millones en 2024 a más de $108.299 millones en lo que va de 2025, un aumento del 2678% que ahora está bajo sospecha.
Denuncia al jefe de sistemas: El juez Casanello también denunció al jefe de sistemas de la droguería por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio, lo que suma otra línea de investigación contra el entorno de la empresa.
La orden del juez Casanello también alcanza al ex funcionario de ANDIS Matías Garbellini, sospechado de ser el intermediario puesto por Eduardo ‘Lule’ Menem entre los Kovalivker (quienes habrían recaudado el dinero de los laboratorios) y el propio Spagnuolo. En paralelo, la Policía secuestró 80 mil dólares y 2.000 euros de las cajas de seguridad de Spagnuolo, quien se quedó sin abogados defensores tras la renuncia de su equipo legal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí