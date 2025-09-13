Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Colegio de Médicos bonaerense repudió los vetos presidenciales contra el Hospital Garrahan

13 de Septiembre de 2025 | 18:40

Escuchar esta nota

El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado expresando su enérgico repudio a los vetos presidenciales que anulan los avances del Poder Legislativo para lograr el financiamiento indispensable del Hospital Garrahan y de las Universidades Nacionales.

En primer término, desde esta entidad colegiada, se consideró “inadmisible el vaciamiento sistemático que se viene perpetrando en el mayor centro de atención pediátrica del país, donde se atiende el 40% de niños con padecimientos oncológicos, y las patologías de mayor complejidad de todo el territorio nacional”.

En este marco, desde la Mesa Directiva sostuvieron que “la nulidad de la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales, constituye un atentado contra el Sistema de Salud y contra la dignidad laboral de sus trabajadores”. 

Por otra parte, ante la negativa del Poder Ejecutivo Nacional de avalar la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades del Colegio de Médicos sostuvieron que tal actitud “vulnera el derecho de las nuevas y  futuras generaciones de tener acceso a una educación pública de calidad, y socava los cimientos sobre los cuales se sostienen el conocimiento, la ciencia, y la prestación de servicios profesionales de excelencia”.

En esta línea, el comunicado en cuestión expresa: “A lo largo de la Historia Argentina, las Universidades Públicas Nacionales han sido el estandarte y la salvaguarda de estos preceptos, como así también del desarrollo de las fuerzas productivas y la movilidad social ascendente de la ciudadanía”.

Finalmente, desde la entidad médica se hizo un llamado a la reflexión a las autoridades nacionales, para que “se busque el crecimiento de la Nación por la vía del bien común, el apego a la Constitución Nacional, y el respeto por el accionar de cada uno de los Poderes del Estado”.

