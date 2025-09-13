Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?
Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?
FOTOS | Mamma Nostra, Perú Vive y Alcaucil: en La Plata, un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario: hora, formaciones y TV
Panorama económico: acciones y bonos caen, y los dólares llegan al techo
Thiago Medina pelea por su vida y sigue en terapia intensiva: qué dice el último parte médico
Sorpresivo aumento del precio de las naftas este sábado: en La Plata la premium ya supera los $1.600
Miles de drones formaron su rostro: el emotivo homenaje al papa Francisco en el Vaticano
Desde Adentro, así es el escrutinio definitivo de las elecciones que se realiza en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata
La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar
Desde este domingo, encontrá EL DIA en nuevos puntos de la Ciudad
Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata
Guillermo Francos reconoció que el oficialismo se equivocó al “nacionalizar” la elección bonaerense
VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo
VIDEO | Un momento estremecedor: la conmovedora despedida de la viuda a Kirk, el activista asesinado
Presuntas coimas: además de los allanamientos a Spagnuolo, congelan las cajas de seguridad de los Kovalivker
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Reclamo de vecinos de Gonnet por un asentamiento y el temor a "más usurpaciones"
"Estoy disfrutando": rompió el silencio Evangelina Ánderson en medio de explosivos rumores
¿Se viene el "fernetazo"? Advierten que la libertad no avanza en Córdoba
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Zeballos y Molteni ganaron en dobles y Argentina clasificó a las finales de la Copa Davis
Una agenda con mucha música, cine, teatro y aire libre este sábado en La Plata
El cuento más cruel en La Plata: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
Atención: el Tren Roca no llega a La Plata este sábado y domingo
Golpeó a su pareja, la tiró en una zanja y dejó heridos a dos policías en La Plata
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Emilio Monzó sobre la crisis en el país: "A la salida no la veo"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Plaza de San Pedro vibró con un espectáculo musical y lumínico sin precedentes. Andrea Bocelli y un elenco internacional fueron parte del evento, que celebró la fraternidad humana
Escuchar esta nota
La Plaza de San Pedro se convirtió este sábado en un escenario único de emoción y fraternidad. Miles de personas presenciaron cómo el rostro del papa Francisco fue proyectado en el cielo romano gracias a un despliegue de 3.500 drones, que dibujaron su silueta luminosa sobre la columnata de Bernini.
El homenaje se desarrolló en el marco del concierto gratuito “Grace for the World”, un espectáculo sin precedentes que reunió a decenas de miles de asistentes y se transmitió en directo a millones de hogares en todo el mundo.
El momento más conmovedor de la velada llegó cuando el tenor italiano Andrea Bocelli y el rapero estadounidense Jelly Roll interpretaron el clásico himno religioso Amazing Grace. La unión de estilos tan distintos, acompañada por la imagen del Papa en el cielo, simbolizó la diversidad cultural y la fuerza de la música como vehículo de unidad.
El homenaje a Francisco se enmarcó en el cierre del tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, surgido tras la publicación en 2020 de la encíclica Fratelli Tutti, uno de los textos más trascendentes de su pontificado, que propone un mundo basado en la paz, la solidaridad y la fraternidad universal.
El concierto fue co-dirigido por Pharrell Williams y Bocelli, y contó con la participación de artistas de talla mundial como John Legend, la franco-beninés Angélique Kidjo y el rapero tailandés BamBam, reforzando el carácter global del espectáculo.
Aunque el actual pontífice, León XIV, no estuvo presente en la Plaza —su agenda oficial lo mantuvo fuera del evento—, sí envió un mensaje de aliento a los participantes. “El mundo está marcado por conflictos y divisiones, y ustedes están unidos en un fuerte y valiente ‘no’ a la guerra y ‘sí’ a la paz y a la fraternidad”, afirmó en su discurso.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
León XIV también destacó el papel de los artistas en la difusión del mensaje universal de fraternidad: “Quiero agradecer a los artistas que, a través de su creatividad, difundirán este mensaje a todo el mundo desde la magnífica columnata de Bernini”.
La Plaza de San Pedro, con capacidad para decenas de miles de personas, se convirtió así en un espacio donde arte, fe y tecnología se combinaron para enviar un mensaje de esperanza.
Previo al concierto, Pharrell Williams resumió el espíritu del encuentro en un mensaje en redes sociales: “Juntos, reflexionemos a través de la música para difundir el mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad”.
Con el cielo romano iluminado por drones y el eco de Amazing Grace flotando en la plaza, el homenaje al papa Francisco se transformó en un símbolo global de unión, diversidad y fraternidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí