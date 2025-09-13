Miles de drones formaron su rostro: el emotivo homenaje al papa Francisco en el Vaticano

La Plaza de San Pedro se convirtió este sábado en un escenario único de emoción y fraternidad. Miles de personas presenciaron cómo el rostro del papa Francisco fue proyectado en el cielo romano gracias a un despliegue de 3.500 drones, que dibujaron su silueta luminosa sobre la columnata de Bernini.

El homenaje se desarrolló en el marco del concierto gratuito “Grace for the World”, un espectáculo sin precedentes que reunió a decenas de miles de asistentes y se transmitió en directo a millones de hogares en todo el mundo.

Música y diversidad

El momento más conmovedor de la velada llegó cuando el tenor italiano Andrea Bocelli y el rapero estadounidense Jelly Roll interpretaron el clásico himno religioso Amazing Grace. La unión de estilos tan distintos, acompañada por la imagen del Papa en el cielo, simbolizó la diversidad cultural y la fuerza de la música como vehículo de unidad.

El homenaje a Francisco se enmarcó en el cierre del tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, surgido tras la publicación en 2020 de la encíclica Fratelli Tutti, uno de los textos más trascendentes de su pontificado, que propone un mundo basado en la paz, la solidaridad y la fraternidad universal.

Un escenario global

El concierto fue co-dirigido por Pharrell Williams y Bocelli, y contó con la participación de artistas de talla mundial como John Legend, la franco-beninés Angélique Kidjo y el rapero tailandés BamBam, reforzando el carácter global del espectáculo.

Aunque el actual pontífice, León XIV, no estuvo presente en la Plaza —su agenda oficial lo mantuvo fuera del evento—, sí envió un mensaje de aliento a los participantes. “El mundo está marcado por conflictos y divisiones, y ustedes están unidos en un fuerte y valiente ‘no’ a la guerra y ‘sí’ a la paz y a la fraternidad”, afirmó en su discurso.

Arte, fe y tecnología

León XIV también destacó el papel de los artistas en la difusión del mensaje universal de fraternidad: “Quiero agradecer a los artistas que, a través de su creatividad, difundirán este mensaje a todo el mundo desde la magnífica columnata de Bernini”.

La Plaza de San Pedro, con capacidad para decenas de miles de personas, se convirtió así en un espacio donde arte, fe y tecnología se combinaron para enviar un mensaje de esperanza.

Un mensaje al mundo

Previo al concierto, Pharrell Williams resumió el espíritu del encuentro en un mensaje en redes sociales: “Juntos, reflexionemos a través de la música para difundir el mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad”.

Con el cielo romano iluminado por drones y el eco de Amazing Grace flotando en la plaza, el homenaje al papa Francisco se transformó en un símbolo global de unión, diversidad y fraternidad.

