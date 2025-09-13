Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Rompió el silencio Evangelina Ánderson en medio de explosivos rumores: "Estoy disfrutando"

Rompió el silencio Evangelina Ánderson en medio de explosivos rumores: "Estoy disfrutando"
13 de Septiembre de 2025 | 14:40

Escuchar esta nota

La modelo Evangelina Ánderson aseguró que está “disfrutando” de sus padres en México tras haber sido vinculada románticamente con los futbolistas Leandro Paredes y el mexicano Juan José Purata, tras su separación con Martín Demichelis, al tiempo que sostuvo que “jamás saldría con un hombre casado”.

En éste marco, Ánderson se mostró afligida y preocupada por la situación que la pone el foco de la atención mediática: “Estoy un poco afónica, no sé si estoy somatizando todo esto que me hace mal. Desde que me separé, inventaron mil historias, que si es un futbolista casado o un novio en México”.

“Nada que ver, estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas. Quiero dejar bien en claro que jamás en la vida saldría con un hombre casado. Es imposible. Eso no va conmigo”, apuntó la modelo en tono tajante.

Asimismo, se refirió puntualmente a los trascendidos sobre el defensor de Tigres de México. Es que anteriormente, el periodista Pepe Ochoa mostró imágenes de Ánderson en un shopping en el país norteamericano e indicó: “Sospeché porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes”.

“Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”, había señalado Ochoa.

Ante esto, la modelo refutó: “Sobre las imágenes en el shopping, el chico ese es el hijo de mi amiga que tiene la edad de Basti -su hijo, Bastián de 16 años-. Abajo de la escalera mecánica, estaban mis padres y mi amiga de México”.

LE PUEDE INTERESAR

“Cadena de oración”: los pedidos por Thiago Medina, desde Camilota hasta Alfa y Juli Poggio

LE PUEDE INTERESAR

“Le extirparon”: Thiago Medina continúa internado tras el accidente automovilístico

Por último, Evangelina pidió “cortar con estos inventos” y enfatizó: “No tengo una relación con nadie y estoy disfrutando de mis papás en México”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Una agenda con mucha música, cine, teatro y aire libre este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario: hora, formaciones y TV

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Copa Davis: un enorme triunfo de Tomy Etcheverry

Sábado soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el fin de semana?

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy sábado en EL DIA
+ Leidas

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario: hora, formaciones y TV

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

En La plata, un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Atención: el Tren Roca no llega a La Plata este sábado y domingo

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Ciudad repleta de afiches y rebranding

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
Últimas noticias de Espectáculos

“Cadena de oración”: los pedidos por Thiago Medina, desde Camilota hasta Alfa y Juli Poggio

“Le extirparon”: Thiago Medina continúa internado tras el accidente automovilístico

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
La Ciudad
Sorpresivo aumento del precio de las naftas este sábado: en La Plata la premium ya supera los $1.600
Bomberos Voluntarios visitaron una escuela primaria en Arturo Seguí
Atención: el Tren Roca no llega a La Plata este sábado y domingo
En La plata, un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy sábado en EL DIA
Deportes
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario: hora, formaciones y TV
Zeballos y Molteni ganaron en dobles y Argentina clasificó a las finales de la Copa Davis
Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV
VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
Policiales
Golpeó a su pareja, la tiró en una zanja y dejó heridos a dos policías en La Plata
Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata
El cuento más cruel en La Plata: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata
Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla