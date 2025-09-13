Sorpresivo aumento del precio de las naftas este sábado: en La Plata la premium ya supera los $1.600
Sorpresivo aumento del precio de las naftas este sábado: en La Plata la premium ya supera los $1.600
Presuntas coimas: además de los allanamientos a Spagnuolo, congelan las cajas de seguridad de los Kovalivker
VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo
Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata
Desde Adentro, así es el escrutinio definitivo de las elecciones que se realiza en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata
Desde este domingo, encontrá EL DIA en nuevos puntos de la Ciudad
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario: hora, formaciones y TV
En La plata, un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
Una agenda con mucha música, cine, teatro y aire libre este sábado en La Plata
Zeballos y Molteni ganaron en dobles y Argentina clasificó a las finales de la Copa Davis
“Cadena de oración”: los pedidos por Thiago Medina, desde Camilota hasta Alfa y Juli Poggio
El cuento más cruel en La Plata: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
Atención: el Tren Roca no llega a La Plata este sábado y domingo
Golpeó a su pareja, la tiró en una zanja y dejó heridos a dos policías en La Plata
Emilio Monzó sobre la crisis en el país: "A la salida no la veo"
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este sábado 13 de septiembre
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La modelo Evangelina Ánderson aseguró que está “disfrutando” de sus padres en México tras haber sido vinculada románticamente con los futbolistas Leandro Paredes y el mexicano Juan José Purata, tras su separación con Martín Demichelis, al tiempo que sostuvo que “jamás saldría con un hombre casado”.
En éste marco, Ánderson se mostró afligida y preocupada por la situación que la pone el foco de la atención mediática: “Estoy un poco afónica, no sé si estoy somatizando todo esto que me hace mal. Desde que me separé, inventaron mil historias, que si es un futbolista casado o un novio en México”.
“Nada que ver, estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas. Quiero dejar bien en claro que jamás en la vida saldría con un hombre casado. Es imposible. Eso no va conmigo”, apuntó la modelo en tono tajante.
Asimismo, se refirió puntualmente a los trascendidos sobre el defensor de Tigres de México. Es que anteriormente, el periodista Pepe Ochoa mostró imágenes de Ánderson en un shopping en el país norteamericano e indicó: “Sospeché porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes”.
“Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”, había señalado Ochoa.
Ante esto, la modelo refutó: “Sobre las imágenes en el shopping, el chico ese es el hijo de mi amiga que tiene la edad de Basti -su hijo, Bastián de 16 años-. Abajo de la escalera mecánica, estaban mis padres y mi amiga de México”.
LE PUEDE INTERESAR
“Cadena de oración”: los pedidos por Thiago Medina, desde Camilota hasta Alfa y Juli Poggio
Por último, Evangelina pidió “cortar con estos inventos” y enfatizó: “No tengo una relación con nadie y estoy disfrutando de mis papás en México”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí