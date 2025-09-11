Atención, usuarios el tren Roca: no llegará a La Plata durante dos días
Atención, usuarios el tren Roca: no llegará a La Plata durante dos días
Trenes Argentinos comunicó que debido a trabajos de renovación de vías, "el servicio de la línea Roca que une Plaza Constitución con La Plata estará limitado hasta Villa Elisa el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, por lo que los trenes no llegarán a la estación de 1 y 44".
Las tareas que se llevarán a cabo en Tolosa, indicaron, "consisten en el recambio de 400 metros de tendido de vía, donde se reemplazarán durmientes de madera por hormigón armado, y se sustituirá la piedra balasto. Adicionalmente, se ejecutará la alineación de la geometría de la nueva estructura de vías".
"La obra es impulsada por el Gobierno Nacional y supervisada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y contempla la renovación de 18,6 kilómetros de vías entre City Bell y La Plata. Los trabajos comenzaron el 9 de septiembre de 2024 e incluye la intervención de siete pasos a nivel, el reacondicionamiento de alcantarillas, la mejora de dos puentes y la renovación del viaducto Ringuelet", indicaron desde Trenes Argentinos.
La última renovación integral del tendido de vías de este sector se produjo hace 55 años, en 1970. Desde el tramo solo recibió reparaciones menores, lo que generó la existencia de tres tipos de perfiles de rieles distintos.
