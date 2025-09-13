Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Ganaron La Plata, Los Tilos y San Luis en el Top 12 del Rugby de la URBA

Ganaron La Plata, Los Tilos y San Luis en el Top 12 del Rugby de la URBA

Roberto Acosta/El Día

13 de Septiembre de 2025 | 18:37

Escuchar esta nota

Antes del receso se jugó una fecha clave en el Top 12, que tuvo a los equipos platenses con importantes compromisos de cara a cada uno de sus objetivos.

Los Tilos consiguió una importante victoria en su visita a Belgrano y ganó 32 - 31.

En tanto que en nuestra ciudad se presentó San Luis, que luego de la emotiva victoria de la semana pasada contra Alumni consiguió vencer 27 - 20 a Regatas Bella Vista.

Mientras que La Plata también jugó como local un partido clave ante Hindú y lo ganó 36 - 29.

En Primera A Universitario viajó hasta Hurling para afrontar un partido que era riesgoso. Cayó ajustado 39-38.

En tanto que Albatros ganó 78 - 0 ante Beromama y quedó más cerca de la Segunda División y del título en Tercera.

 

Multimedia

Roberto Acosta/El Día

