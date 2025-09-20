Colapinto mejoró en la tercera práctica y se esperanza con la clasificación en Bakú

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en la decimoquinta posición en la práctica libre 3 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y se ilusiona con hacer una buena clasificación.
Colapinto, que había tenido una floja actuación este viernes, terminó a un segundo y medio del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quedó penúltimo y a media segundo del pilarense.
Por debajo de Norris quedaron, con muy poca distancia entre ellos, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), a 222, 254 y 276 milésimas del líder, respectivamente.
El GP de Azerbaiyán corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como puntero a Piastri, quien le saca 31 puntos a Norris y 94 a Verstappen.
La clasificación del GP de Azerbaiyán comenzará a las 9 de la mañana (hora de Argentina).
