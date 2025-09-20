El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China

El tenista platense Tomás Etcheverry aseguró su pase a los cuartos de final del Lynk & Co Hangzhou Open, consolidando su versatilidad en diferentes superficies esta temporada. En la madrugada del sábado (hora argentina), Etcheverry se impuso al australiano Rinky Hijikata con un marcador de 6-1 y 6-4 en un partido que duró una hora y 28 minutos.

Esta es la cuarta vez en el año que el jugador de 26 años alcanza los cuartos de final en un torneo ATP Tour, y su mejor desempeño hasta la fecha son las semifinales que disputó en el ATP 500 de Hamburgo. Destacadamente, ha logrado estos resultados en tres superficies distintas: arcilla (Santiago y Hamburgo), césped (Halle) y ahora en cancha dura (Hangzhou), demostrando su adaptabilidad. Con un total de 21 victorias y 25 derrotas este curso, Etcheverry buscará su triunfo número 22 en la próxima ronda frente al francés Corentin Moutet.

Moutet, cuarto cabeza de serie, tuvo un difícil debut en el torneo, superando a su compatriota Arthur Cazaux en un ajustado encuentro que se definió en el tie-break del tercer set (6-7(1), 6-3, 7-6(3)). En el set decisivo, Moutet llegó a salvar dos puntos de partido, demostrando una gran capacidad de resistencia. Para el duelo contra Etcheverry, el francés buscará su primera victoria, ya que el argentino lidera el historial de enfrentamientos 2-0, con ambos triunfos conseguidos en 2025.