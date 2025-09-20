El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China

VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán
Con el diario EL DIA de este domingo conseguí el nuevo cupón del Cartonazo para participar por un auto 0KM
El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
Sábado con Alerta Naranja por tormentas severas en La Plata: ¿cómo estará el Día de la Primavera?
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
La agenda cultural de este finde en La Plata con música, cine, teatro y más
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Cuenta DNI de Banco Provincia activa hoy sábado la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El tenista platense Tomás Etcheverry aseguró su pase a los cuartos de final del Lynk & Co Hangzhou Open, consolidando su versatilidad en diferentes superficies esta temporada. En la madrugada del sábado (hora argentina), Etcheverry se impuso al australiano Rinky Hijikata con un marcador de 6-1 y 6-4 en un partido que duró una hora y 28 minutos.
Esta es la cuarta vez en el año que el jugador de 26 años alcanza los cuartos de final en un torneo ATP Tour, y su mejor desempeño hasta la fecha son las semifinales que disputó en el ATP 500 de Hamburgo. Destacadamente, ha logrado estos resultados en tres superficies distintas: arcilla (Santiago y Hamburgo), césped (Halle) y ahora en cancha dura (Hangzhou), demostrando su adaptabilidad. Con un total de 21 victorias y 25 derrotas este curso, Etcheverry buscará su triunfo número 22 en la próxima ronda frente al francés Corentin Moutet.
Moutet, cuarto cabeza de serie, tuvo un difícil debut en el torneo, superando a su compatriota Arthur Cazaux en un ajustado encuentro que se definió en el tie-break del tercer set (6-7(1), 6-3, 7-6(3)). En el set decisivo, Moutet llegó a salvar dos puntos de partido, demostrando una gran capacidad de resistencia. Para el duelo contra Etcheverry, el francés buscará su primera victoria, ya que el argentino lidera el historial de enfrentamientos 2-0, con ambos triunfos conseguidos en 2025.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí