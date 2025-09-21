Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV

La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV
21 de Septiembre de 2025 | 08:43

Escuchar esta nota

Ante un día nublado no hay mejor plan que quedarse en casa viendo deportes. Y en este sentido, la agenda del domingo no defrauda en partidos y pone primera desde temprano para disfrutar de una jornada llena de carreras y fútbol.

LIGA PROFESIONAL - FECHA 9
14:30: Independiente vs San Lorenzo │ TNT SPORTS
16:45: Godoy Cruz vs Instituto │ ESPN PREMIUM
19:00: Argentinos vs Banfield │ TNT SPORTS
19:00: Rosario Central vs Talleres │ ESPN PREMIUM
21:15: Boca vs Central Córdoba │ESPN PREMIUM

FÓRMULA 1
08:00: GP de Azerbaiyán: Carrera │ DGO / DISNEY + PREMIUM / FOX SPORTS

PRIMERA NACIONAL - FECHA 32
15:00: Almirante Brown vs Def. de Belgrano │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Alvarado vs Los Andes │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Def. Unidos vs Nueva Chicago │ TYC SPORTS PLAY
16:00: Mitre (SdE) vs Talleres (RE) │ TYC SPORTS PLAY
17:00: Central Norte vs Chacarita │ TYC SPORTS PLAY
17:00: Colón vs Dep. Morón │ TYC SPORTS
18:00: Gimnasia (J) vs Agropecuario │ TYC SPORTS PLAY
19:00: Racing © vs San Martín (T) │TYC SPORTS

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

En los dos frentes: el Pincha rota pensando en Defensa y el Mengao

Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto

Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado

Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad

Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Últimas noticias de Deportes

Franco Colapinto ya corre en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

“Derrota por detalles”

Cayó hincha de Riestra en pleno partido con el Lobo

Pagaron el sueldo a una parte del plantel
La Ciudad
En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Este domingo comprá EL DIA en el puesto de 520 y 167: participás de grandes sorteos
Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para seguir con la tradición
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei
“Cumbres borrascosas”: un drama gótico que se renueva
Lo gótico cobra vida en el “Frankenstein” de Guillermo del Toro
El verano en que me enamoré y su gran final
Política y Economía
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre
US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU
Policiales
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla