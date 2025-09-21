La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV

Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Ante un día nublado no hay mejor plan que quedarse en casa viendo deportes. Y en este sentido, la agenda del domingo no defrauda en partidos y pone primera desde temprano para disfrutar de una jornada llena de carreras y fútbol.
LIGA PROFESIONAL - FECHA 9
14:30: Independiente vs San Lorenzo │ TNT SPORTS
16:45: Godoy Cruz vs Instituto │ ESPN PREMIUM
19:00: Argentinos vs Banfield │ TNT SPORTS
19:00: Rosario Central vs Talleres │ ESPN PREMIUM
21:15: Boca vs Central Córdoba │ESPN PREMIUM
FÓRMULA 1
08:00: GP de Azerbaiyán: Carrera │ DGO / DISNEY + PREMIUM / FOX SPORTS
PRIMERA NACIONAL - FECHA 32
15:00: Almirante Brown vs Def. de Belgrano │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Alvarado vs Los Andes │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Def. Unidos vs Nueva Chicago │ TYC SPORTS PLAY
16:00: Mitre (SdE) vs Talleres (RE) │ TYC SPORTS PLAY
17:00: Central Norte vs Chacarita │ TYC SPORTS PLAY
17:00: Colón vs Dep. Morón │ TYC SPORTS
18:00: Gimnasia (J) vs Agropecuario │ TYC SPORTS PLAY
19:00: Racing © vs San Martín (T) │TYC SPORTS
