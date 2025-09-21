La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV

21 de Septiembre de 2025 | 08:43

Ante un día nublado no hay mejor plan que quedarse en casa viendo deportes. Y en este sentido, la agenda del domingo no defrauda en partidos y pone primera desde temprano para disfrutar de una jornada llena de carreras y fútbol.

LIGA PROFESIONAL - FECHA 9

14:30: Independiente vs San Lorenzo │ TNT SPORTS

16:45: Godoy Cruz vs Instituto │ ESPN PREMIUM

19:00: Argentinos vs Banfield │ TNT SPORTS

19:00: Rosario Central vs Talleres │ ESPN PREMIUM

21:15: Boca vs Central Córdoba │ESPN PREMIUM

FÓRMULA 1

08:00: GP de Azerbaiyán: Carrera │ DGO / DISNEY + PREMIUM / FOX SPORTS

PRIMERA NACIONAL - FECHA 32

15:00: Almirante Brown vs Def. de Belgrano │ TYC SPORTS PLAY

15:30: Alvarado vs Los Andes │ TYC SPORTS PLAY

15:30: Def. Unidos vs Nueva Chicago │ TYC SPORTS PLAY

16:00: Mitre (SdE) vs Talleres (RE) │ TYC SPORTS PLAY

17:00: Central Norte vs Chacarita │ TYC SPORTS PLAY

17:00: Colón vs Dep. Morón │ TYC SPORTS

18:00: Gimnasia (J) vs Agropecuario │ TYC SPORTS PLAY

19:00: Racing © vs San Martín (T) │TYC SPORTS