Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de Marcelo Tinelli

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida
A casi una semana de que se conozca que recibió amenazas de muerte, Juanita Tinelli apareció nuevamente en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, la hija de Marcelo se mostró en la tranquilidad de su casa en medio de la tormenta.
Acompañada por el cariño de su madre, Paula Robles, y distanciada de su hermana Cande Tinelli por las tensiones familiares, la joven modelo publicó en la red social de la camarita dos fotos desde su hogar, afrontando el complicado momento en silencio y sin realizar declaraciones públicas.
La modelo de 22 años se sacó dos selfies frente al espejo luciendo un canguro blanco, un pantalón rosa y medias.
