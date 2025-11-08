VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
Ocurrió en 38 y 2, pleno barrio Norte. Vecinos están hartos y viven con miedo
Una secuencia de terror se vivió esta madrugada en la avenida 38 entre 2 y 3, en pleno Barrio Norte de La Plata. Dos motochorros armados atacaron a una joven, la tiraron al piso, la patearon y le apuntaron con un arma mientras ella gritaba desesperada.
El brutal asalto quedó grabado por las cámaras de seguridad y dura apenas unos segundos, pero muestra toda la violencia con la que actuaron los delincuentes. Sin dudarlo, uno de ellos bajó de la moto, la empujó, la golpeó y trató de sacarle pertenencias mientras le apuntaba con el arma lista para disparar.
“Fue desesperante. A L. la salvaron los vecinos que corrieron a los delincuentes, porque uno de ellos ya había dado la orden de disparar en reiteradas oportunidades”, relató una vecina, que fue testigo del ataque.
Según los frentistas, el hecho ocurrió a solo 30 metros de una garita de vigilancia y a cinco cuadras de la Comisaría Segunda (ubicada en 38 y 8), pero la policía nunca apareció.
“Ya no podemos salir a la calle. La zona está totalmente liberada. Nos asistimos entre vecinos cada vez que pasa algo, pero estamos arriesgando la vida. Ni las alarmas vecinales sirven”, denunció una mujer del barrio.
Los vecinos aseguran que es el sexto ataque en poco tiempo y que los motochorros actúan sin miedo, a cualquier hora. “Pedimos que alguien nos escuche, que al menos haya patrullajes. Nos están dejando solos”, reclamaron.
La víctima, identificada como Lupe, logró ponerse a salvo gracias a la reacción de los vecinos que salieron corriendo al escuchar los gritos. Los delincuentes escaparon a toda velocidad y hasta el momento no hay detenidos.
El video del ataque —que muestra la secuencia completa— será clave para la investigación, pero también expone una postal cada vez más repetida en La Plata: violencia, impunidad y una sensación de abandono total.
Para comentar suscribite haciendo click aquí