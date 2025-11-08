Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Policiales

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Ocurrió en 38 y 2, pleno barrio Norte. Vecinos están hartos y viven con miedo

8 de Noviembre de 2025 | 20:04

Escuchar esta nota

Una secuencia de terror se vivió esta madrugada en la avenida 38 entre 2 y 3, en pleno Barrio Norte de La Plata. Dos motochorros armados atacaron a una joven, la tiraron al piso, la patearon y le apuntaron con un arma mientras ella gritaba desesperada.

El brutal asalto quedó grabado por las cámaras de seguridad y dura apenas unos segundos, pero muestra toda la violencia con la que actuaron los delincuentes. Sin dudarlo, uno de ellos bajó de la moto, la empujó, la golpeó y trató de sacarle pertenencias mientras le apuntaba con el arma lista para disparar.

“Fue desesperante. A L. la salvaron los vecinos que corrieron a los delincuentes, porque uno de ellos ya había dado la orden de disparar en reiteradas oportunidades”, relató una vecina, que fue testigo del ataque.

Según los frentistas, el hecho ocurrió a solo 30 metros de una garita de vigilancia y a cinco cuadras de la Comisaría Segunda (ubicada en 38 y 8), pero la policía nunca apareció.

“Ya no podemos salir a la calle. La zona está totalmente liberada. Nos asistimos entre vecinos cada vez que pasa algo, pero estamos arriesgando la vida. Ni las alarmas vecinales sirven”, denunció una mujer del barrio.

Los vecinos aseguran que es el sexto ataque en poco tiempo y que los motochorros actúan sin miedo, a cualquier hora. “Pedimos que alguien nos escuche, que al menos haya patrullajes. Nos están dejando solos”, reclamaron.

LE PUEDE INTERESAR

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

LE PUEDE INTERESAR

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

La víctima, identificada como Lupe, logró ponerse a salvo gracias a la reacción de los vecinos que salieron corriendo al escuchar los gritos. Los delincuentes escaparon a toda velocidad y hasta el momento no hay detenidos.

El video del ataque —que muestra la secuencia completa— será clave para la investigación, pero también expone una postal cada vez más repetida en La Plata: violencia, impunidad y una sensación de abandono total.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Boca vs River, el superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Escándalo en las elecciones de Psicología: Franja Morada avanza con el pedido de impugnación "por fraude"

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo

EN FOTOS | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

El Pincha sin margen de error para acceder a copas
Últimas noticias de Policiales

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata

Del error al espanto: el terrible drama de una docente y su familia en Tolosa
Espectáculos
¡Esa carita! Cami Homs filtró la primera imagen del bebé que espera con El Príncipe Sosa
"Qué cocine mal y listo": escándalo en MasterChef con Eugenia Tobal que se quiere ir y no la dejan
Dua Lipa hizo delirar a River y se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo
Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli
La fuerte decisión de Lourdes de Bandana tras la detención de su ex
Información General
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Deportes
San Luis perdió y descendió a Primera A: se lo dieron vuelta con un penal sobre la hora
La zona del León, al rojo vivo: Huracan cae posiciones en el Clausura tras perder con Newell’s, que acaricia la salvación
Racing lo pasó al Pincha en la tabla y se prende: jugó sin público y le ganó a Defensa
Conflicto por los salarios en Gimnasia: "aportes externos" y compromiso de pago
Boca vs River, el superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
La Ciudad
EN FOTOS | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
Escándalo en las elecciones de Psicología: Franja Morada avanza con el pedido de impugnación "por fraude"
Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí y El Peligro participan de una capacitación en incendios forestales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla