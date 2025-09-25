El newcom se expande y pisa fuerte en Zona Norte

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
Para mayores de 50 años y con propuestas en ascenso en diferentes localidades, el newcom se posicionó como deporte furor en la Ciudad durante los últimos meses.
Un ejemplo es City Bell, donde en el Club Banco Provincia (calle 476 entre 20 y 21), se conformó un equipo hace más de un año y hasta cuenta con camiseta propia.
Con una entrenadora, la profesora de Educación Física Silvina Perilli, se llevan a cabo entrenamientos y jornadas amistosas contra otros grupos de la Región. Las prácticas se desarrollan martes y jueves, de 9 a 11.
Asimismo, en la Escuela Secundaria N° 15 (calle 464 y 19), también se realizan prácticas y con acceso gratuito: lunes de 15 a 16 y miércoles de 9.15 a 10.15.
Por otro lado, en el Club San Martín (calle 7 entre 523 y 524) y a cargo de Daniel Ballent, se llevan a cabo encuentros los martes y jueves de 20 a 22 (Tel: 2216061609).
En el club Juventud La Plata (calle 35 entre 1 y 2), también se practica y desarrolla el deporte, cuyos principales destinatarios son los adultos mayores. A cargo de Liliana Lage, los entrenamientos son los lunes, miércoles y viernes, también por la mañana: de 10 a 12.
Desde el club enumeraron los beneficios: coordinación, fuerza, flexibilidad, equilibrio, salud cardiovascular, con bajo impacto físico.
Equipos mixtos, más de 50 años y muchas ganas de divertirse con las características de los grupos que realizan este deporte, similar al vóley. En este juego, la principal diferencia radica en que la pelota se atrapa y se pasa, y no sólo se le pega.
Además, existen torneos sudamericanos y nacionales de newcom, como también ligas provinciales. Las categorías son de equipos mixtos y se dividen en: +50, +60 y +70, aunque también crece la categoría +40.
