Abasto se prepara para un Encuentro Marcial Deportivo en la zona oeste de La Plata

La localidad de Abasto será escenario de una jornada especial este sábado 27 de septiembre, cuando la Escuela de Taekwondo Tomás Cueva organice un Encuentro Marcial Deportivo en la plaza María Auxiliadora, ubicada en 516 y 208. El evento, que se desarrollará de 11 a 17 horas, promete reunir a vecinos, practicantes y curiosos en torno a las artes marciales y el deporte.

El objetivo principal de la propuesta es dar a conocer el taekwondo, disciplina de origen coreano que combina técnicas de defensa personal, destreza física y valores humanos. Desde la organización remarcaron que esta práctica “no es solo un deporte, sino un camino de formación personal” donde se trabaja tanto el cuerpo como la mente.

El encuentro contará con stands de distintas escuelas marciales y deportivas, además de espacios dedicados a artesanos y un sector gastronómico. También se brindará una clase abierta para acercar a la comunidad al taekwondo y mostrar cómo esta disciplina puede ser una herramienta de crecimiento y autoconfianza.

Según explicaron los organizadores, “cada movimiento expresa concentración, energía y control”. Más allá de la técnica, lo que se busca transmitir es la importancia de la disciplina, el respeto y la perseverancia, valores que constituyen la esencia de las artes marciales.

La jornada, además de ser deportiva y cultural, tendrá un costado solidario: se invita a los asistentes a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a la Casa del Niño de Abasto. De esta manera, el encuentro se plantea como una oportunidad no solo para entrenar y compartir, sino también para tender puentes con quienes más lo necesitan.

Con entrada libre y gratuita, el evento se presenta como una cita ideal para disfrutar en familia o con amigos, conocer distintas disciplinas y vivir de cerca la experiencia del taekwondo. Abasto, una vez más, se convierte en un punto de encuentro donde el deporte y la comunidad se dan la mano.