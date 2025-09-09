Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Algunas no actualizaban desde hace varios meses

Cocheras aumentaron hasta un 10 por ciento en septiembre

Cocheras aumentaron hasta un 10 por ciento en septiembre

las cocheras de la ciudad ajustaron los precios / el dia

9 de Septiembre de 2025 | 01:47
Edición impresa

Los precios de las cocheras en La Plata volvieron a subir en septiembre hasta un 10 por ciento y estacionar un vehículo se convirtió en un gasto cada vez más difícil de afrontar para los automovilistas. La suba impactó tanto en locales céntricos como en los barrios, aunque las diferencias de precios entre una zona y otra siguen siendo muy marcadas.

En el centro de la Ciudad, donde predominan las cocheras por hora, el costo para los autos oscila entre 2.500 y 5.000 pesos, mientras que en el caso de las camionetas puede alcanzar los 5.000 pesos por hora. Las estadías más largas también muestran números elevados: la media jornada de 12 horas se cobra entre 12.000 y 18.000 pesos, y la estadía completa de 24 horas ronda entre 15.000 y 25.000 pesos.

En cuanto al alquiler mensual, los valores en el casco urbano platense van de $70.000 a 130.000 pesos, aproximadamente, depende la zona y el estacionamiento. En los barrios, donde predomina la modalidad de guardado prolongado, los precios bajan, aunque también registran dispersión: un mes de cochera cuesta entre 48.000 y 70.000, con la posibilidad de arreglos semanales o quincenales. El precio también está relacionado a la dimensión de la cochera y las comodidades de la misma.

Los dueños de cocheras explican que no existe un criterio único para actualizar las tarifas. Algunos utilizan el Índice de Contrato de Locación (ICL), que combina inflación y salarios, mientras que otros aplican el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También hay quienes ajustan en función del valor de los vehículos, debido al costo creciente de los seguros y lo que puede significar la reparación del daño.

En el año no hubo tantos ajustes como ocurrió en años anteriores. También admiten en los estacionamientos que deben hacerlo de modo “quirúrgico” porque los clientes no pueden soportar toda la carga de los costos y muchos optan por buscar el precio más accesible.

COSTOS OPERATIVOS

Además de los seguros, los propietarios de cocheras resaltan que tienen que afrontar distintos gastos operativos fijos: mantenimiento de la infraestructura, matafuegos, seguridad, limpieza, sueldos, habilitaciones municipales e impuestos, todos los factores que terminan influyendo en la tarifa final.

