Cocheras aumentaron hasta un 10 por ciento en septiembre

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida
Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes esperan impacto en precios
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
La razón por la cual el resultado electoral puede obligar a Milei a recalcular todo
El Gobernador contó detalles del mensaje de Francos felicitándolo
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
Puede faltar agua en un sector de San Carlos por obras programadas
El Consejo Profesional de Agrimensura celebra su 40º aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los precios de las cocheras en La Plata volvieron a subir en septiembre hasta un 10 por ciento y estacionar un vehículo se convirtió en un gasto cada vez más difícil de afrontar para los automovilistas. La suba impactó tanto en locales céntricos como en los barrios, aunque las diferencias de precios entre una zona y otra siguen siendo muy marcadas.
En el centro de la Ciudad, donde predominan las cocheras por hora, el costo para los autos oscila entre 2.500 y 5.000 pesos, mientras que en el caso de las camionetas puede alcanzar los 5.000 pesos por hora. Las estadías más largas también muestran números elevados: la media jornada de 12 horas se cobra entre 12.000 y 18.000 pesos, y la estadía completa de 24 horas ronda entre 15.000 y 25.000 pesos.
En cuanto al alquiler mensual, los valores en el casco urbano platense van de $70.000 a 130.000 pesos, aproximadamente, depende la zona y el estacionamiento. En los barrios, donde predomina la modalidad de guardado prolongado, los precios bajan, aunque también registran dispersión: un mes de cochera cuesta entre 48.000 y 70.000, con la posibilidad de arreglos semanales o quincenales. El precio también está relacionado a la dimensión de la cochera y las comodidades de la misma.
Los dueños de cocheras explican que no existe un criterio único para actualizar las tarifas. Algunos utilizan el Índice de Contrato de Locación (ICL), que combina inflación y salarios, mientras que otros aplican el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También hay quienes ajustan en función del valor de los vehículos, debido al costo creciente de los seguros y lo que puede significar la reparación del daño.
En el año no hubo tantos ajustes como ocurrió en años anteriores. También admiten en los estacionamientos que deben hacerlo de modo “quirúrgico” porque los clientes no pueden soportar toda la carga de los costos y muchos optan por buscar el precio más accesible.
Además de los seguros, los propietarios de cocheras resaltan que tienen que afrontar distintos gastos operativos fijos: mantenimiento de la infraestructura, matafuegos, seguridad, limpieza, sueldos, habilitaciones municipales e impuestos, todos los factores que terminan influyendo en la tarifa final.
LE PUEDE INTERESAR
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
LE PUEDE INTERESAR
Docentes universitarios podrían no dar clases
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí