La Ciudad |El próximo jueves

Docentes universitarios podrían no dar clases

9 de Septiembre de 2025 | 01:45
Edición impresa

El 11 de septiembre podría haber clases parciales en las diferentes facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

Es que, el próximo jueves y en conmemoración al Día del Maestro, no habrá actividad en las escuelas de todo el país. La medida, que afectará a alumnos del nivel inicial, primario y secundario, también podría afectar a los docentes universitarios.

Fuentes de la Universidad Nacional de La Plata expresaron que “aunque en la mayoría de las facultades la actividad va a ser normal”, en otras, la elección del docente de celebrar el día es optativa.

Lo cierto es que “se les da a los profesores la posibilidad de optar por sumarse al Día del Maestro”, advirtieron desde la Universidad y señalaron: “En la mayoría de las facultades, se dictarán clases con normalidad”. En este sentido, es imperante recordar que el día del docente universitario es el 15 de mayo. Y el próximo 17 de septiembre se conmemora el día del profesor.

Según se pudo saber, en Informática y Económicas algunos docentes y cursadas correspondientes celebrarán la jornada conmemorativa y no dictarán clases el jueves. En síntesis, los estudiantes deberán estar alerta a las decisiones que se tomen en cada una de las 17 instituciones que componen la Universidad.

A su vez, los establecimientos educativos del nivel inicial, primario y secundario que corresponden a la Universidad Nacional de La Plata, no impartirán clases el próximo 11 de septiembre.

El cese de actividades ocurre en una semana donde las escuelas de la Ciudad fueron utilizadas para los comicios del pasado domingo. No obstante y en contraste con años anteriores, se dictaron clases con normalidad. La decisión se estableció a través de la Resolución 3915/2025 de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

 

