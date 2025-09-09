Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida
Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes esperan impacto en precios
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
La razón por la cual el resultado electoral puede obligar a Milei a recalcular todo
El Gobernador contó detalles del mensaje de Francos felicitándolo
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
Puede faltar agua en un sector de San Carlos por obras programadas
El Consejo Profesional de Agrimensura celebra su 40º aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La entidad profesional platense asistirá a cuarenta clubes del fútbol local. El programa, abierto a la comunidad
En los primeros días de julio, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires Distrito 1 (Capba 1), firmó un acuerdo de cooperación con la Liga Amateur Platense de Fútbol. A través de él, se acordó el acompañamiento técnico profesional a las áreas de infraestructura de los clubes afiliados. ¿El objetivo? Que las entidades deportivas puedan desarrollar planes de acción en relación a la infraestructura de las instalaciones.
El acuerdo se enmarca en el Programa de Clubes, un proyecto del Capba 1. Su presidente, Gustavo Casco, expresó a EL DIA: “Nosotros asesoramos en los clubes a los arquitectos. Y, a través de este convenio, nosotros nos ponemos al servicio de los profesionales: asistimos a los equipos técnicos”.
A cargo del Programa, cuyo comienzo de proyecto se remonta a enero de 2024 y que recién logró establecer el primer convenio en julio de este año, está la arquitecta Cynthia Luque.
“Básicamente, el convenio consiste en que nosotros -como Colegio- acompañemos y asesoremos a los clubes a través de los profesionales”, señaló Luque, en diálogo con este diario. “De esta forma, el objetivo es promover que cada club tenga su área de infraestructura y una planificación para tener un crecimiento ordenado”, continuó.
Los primeros beneficiarios del acuerdo son los cuarenta clubes de fútbol que integran la Liga de Fútbol de Amateur Platense, tanto de la liga A, como de la B. No obstante, “el convenio está disponible para que cualquier entidad que pida la colaboración y también para aquel profesional que esté dispuesto a ser parte”, explicó Luque.
Durante julio, dirigentes de los clubes de futbol se reunieron con la arquitecta Luque para entender la metodología del convenio.
LE PUEDE INTERESAR
Cocheras aumentaron hasta un 10 por ciento en septiembre
LE PUEDE INTERESAR
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
Con un próximo encuentro a la brevedad, desde el Capba 1 manifestaron que el próximo paso a seguir es que cada club asigne un profesional -arquitecto, un maestro mayor de obra o ingeniero- a partir del cual, el Colegio de Arquitectos asistirá y asesorará técnicamente.
Una salvedad: la mayoría de los clubes no tiene un profesional a cargo, por lo que la institución profesional analiza realizar una convocatoria a profesionales.
Con el nexo profesional saldado, lo que sigue es conformar una ficha técnica de las instalaciones del club, es decir un relevamiento: “Queremos que todos las entidades tengan una radiografía actual de infraestructura. Con esto, van a tener lineamientos para construir y un punto de partida”, detalló Luque. “Además, con este ‘informe técnico mínimo’, se establece una validez técnica del Colegio de Arquitectos. Con ello, los clubes al estar ordenados, pueden pedir financiamiento. Es una hoja de ruta”, continuó.
En cuanto a cómo se financia la labor de los profesionales que reciban el asesoramiento y trabajen en las entidades, el Colegio de Arquitectos aseguró que, aunque en muchos casos pueden ser profesionales ligados al club, deben recibir el salario correspondiente. “La idea es que no haya un profesional que regale su trabajo”, sentenció Luque.
En este sentido, Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones del Gran La Plata, manifestó: “Los colegios nos han brindado ayuda técnica profesional. El objetivo es firmar con todos y poder trabajar en conjunto”. En paralelo, Luque cerró: “La idea a futuro es que sea interdisciplinario con otros colegios”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí