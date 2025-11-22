Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Espectáculos

Se pudrió entre Eduardo Feinmann y el periodista Daniel Avellaneda por AFA: "Mi pequeño idiota.." y "te entró la bala"

Se pudrió entre Eduardo Feinmann y el periodista Daniel Avellaneda por AFA: "Mi pequeño idiota.." y "te entró la bala"
22 de Noviembre de 2025 | 14:44

Pese a que "la grieta" que se genera en torno a las polémicas que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también tiene connotación política, muchas veces genera peleas impensadas.

Es el caso de los periodistas Eduardo Feinmann y Daniel Avellaneda. Si bien ambos están en el Grupo Clarín (Uno en el diario y el otro en Mitre) se sabe que son dos personajes que "juegan" fuerte con sus opiniones y no andan con chiquitas a la hora de ir al frente.

En ese contexto, se cruzaron primero en X y luego Feinmann arremetió en su noticiero de A24. Todo comenzó en torno al bochorno Rosario Central y las famosas actas de la reunión en la Liga Profesional.

Avellaneda se sabe que es un acérrimo opositor a Tapia y Toviggino. Feinmann -enfrentado históricamente a Verón- sostenía que en la misma todos los clubes habían avalado el título al Canalla.

"Te entró la bala @edufeiok. Tocás de oído porque no es tu yeite. Para conocer el mundo del fútbol, tenés que ser un gran "transeúnte" (utilizo tus propias palabras), hace 30 años que me dedico a esto. Los dirigentes firmaron el acta a las 13.30 y los jugadores de Central salieron con la Copa a las 13.22. ¿Vos creés que viajaron porque se enteraron en ese momento que iban a ser campeones? ¿La Copa apareció por arte de magia? Pequeño sos vos, que no llegás al metro 70. Yo mido casi 2 metros y hago periodismo, algo que vos hace tiempo dejaste de hacer y quedó muy claro después de que aplaudiste los recortes de la nota que le hiciste a Milei. Cuando alguien insulta, es porque no tiene argumentos. Saludos a tu amigo Toviggino", disparó Avellaneda.

Tras eso, Feinmann le contestó: "Qué difícil es explicarle a un ignorante. Hasta los que estuviera ahí lo cuentan", mencionando una publicación con las actas.

Y Avellaneda, siguió: "Repasá el posteo y la información que publiqué. A los que estuvieron ahí solo les hablaron de un "reconocimiento" no de un título. No hubo votación. A nadie le importa el acta que firmó Tapia, si borran con el codo lo que escriben con la mano!".

 

