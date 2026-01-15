Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

A través del Club EL DIA , los lectores pueden acceder a una amplia oferta de productos exclusivos, con precios especiales para socios y valores diferenciados para el público general. Entre las opciones disponibles se destacan artículos de colección, juegos, indumentaria y productos editoriales vinculados al deporte y al entretenimiento.

Dentro de la propuesta se encuentran autos de colección miniatura Ferrari, con un valor de $12.000 para socios y $14.900 para el público general; dominó de madera ($7.000 socios y $10.000 público general); juego de cartas UNO ($4.000 y $6.000); y el set musical “Mi Primer Xilófono”, disponible en versiones Mickey y Disney Princesas, a $20.000 para socios y $23.000 para el público general.

También se ofrecen remeras temáticas del León, del Lobo y de Boca, todas a $20.000 para socios y $24.000 para el público general, además de almanaques del Lobo o del León ($3.000 y $5.000). En el rubro editorial, se destaca el libro de Estudiantes “Campeón de Campeones” ($20.000 socios y $25.000 público general), junto a pósters como “Socios del Gol” y “Los Leones del Barba”, ambos a $2.500 para socios y $4.000 para el público general.

Asimismo, se puede adquirir una foto de la primera página del diario EL DIA cuando Estudiantes se consagró Campeón Intercontinental en Manchester, a $3.000 para socios y $5.000 para el público general. La primera edición de los libros “100 Años de Copas”, “Los Verón, Dinastía de Campeones”, “Gran Campeón”, “El Equipo de Simeone”, “Corazón de León”, “El Equipo de Sabella”, “Con Alma de Campeón del año 2010” y “Rugió el León, el Torneo 2024” tiene un valor de $20.000 para socios y $30.000 para el público general.

Completan la propuesta el libro “La Tercera que Mata” ($18.000 socios y $20.000 público general) y la primera edición de “Una Estrella Más”, a $10.000 para socios y $13.000 para el público general.

Los productos pueden adquirirse de lunes a viernes, en días hábiles, en diagonal 80 Nº 817, de 9 a 18 horas. Además, las compras que superen los $50.000 cuentan con envío sin cargo en La Plata, Berisso y Ensenada, con entrega dentro de las 72 horas desde el pedido.

CLUB EL DIA - HAGASE SOCIO: LLAME AL 412-0123 DE LUNES A VIERNES DE 10:30 A 17:00