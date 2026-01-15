Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Marcas y Tendencias

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades
2 de Febrero de 2026 | 06:54

Escuchar esta nota

A través del Club EL DIA, los lectores pueden acceder a una amplia oferta de productos exclusivos, con precios especiales para socios y valores diferenciados para el público general. Entre las opciones disponibles se destacan artículos de colección, juegos, indumentaria y productos editoriales vinculados al deporte y al entretenimiento.

Dentro de la propuesta se encuentran autos de colección miniatura Ferrari, con un valor de $12.000 para socios y $14.900 para el público general; dominó de madera ($7.000 socios y $10.000 público general); juego de cartas UNO ($4.000 y $6.000); y el set musical “Mi Primer Xilófono”, disponible en versiones Mickey y Disney Princesas, a $20.000 para socios y $23.000 para el público general.

También se ofrecen remeras temáticas del León, del Lobo y de Boca, todas a $20.000 para socios y $24.000 para el público general, además de almanaques del Lobo o del León ($3.000 y $5.000). En el rubro editorial, se destaca el libro de Estudiantes “Campeón de Campeones” ($20.000 socios y $25.000 público general), junto a pósters como “Socios del Gol” y “Los Leones del Barba”, ambos a $2.500 para socios y $4.000 para el público general.

Asimismo, se puede adquirir una foto de la primera página del diario EL DIA cuando Estudiantes se consagró Campeón Intercontinental en Manchester, a $3.000 para socios y $5.000 para el público general. La primera edición de los libros “100 Años de Copas”, “Los Verón, Dinastía de Campeones”, “Gran Campeón”, “El Equipo de Simeone”, “Corazón de León”, “El Equipo de Sabella”, “Con Alma de Campeón del año 2010” y “Rugió el León, el Torneo 2024” tiene un valor de $20.000 para socios y $30.000 para el público general.

Completan la propuesta el libro “La Tercera que Mata” ($18.000 socios y $20.000 público general) y la primera edición de “Una Estrella Más”, a $10.000 para socios y $13.000 para el público general.

Los productos pueden adquirirse de lunes a viernes, en días hábiles, en diagonal 80 Nº 817, de 9 a 18 horas. Además, las compras que superen los $50.000 cuentan con envío sin cargo en La Plata, Berisso y Ensenada, con entrega dentro de las 72 horas desde el pedido.

CLUB EL DIA - HAGASE SOCIO: LLAME AL 412-0123 DE LUNES A VIERNES DE 10:30 A 17:00

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Leidas

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Sin Nacho Fernández, Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi: formaciones, hora y TV

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

¿Qué le pasó a Nacho Fernández? Una picadura cambió los planes de Zaniratto

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla