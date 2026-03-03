VIDEO.- Asalto con un joven de rehén en Barrio Norte terminó con una persecución y dos motochorros detenidos
Un violento episodio de inseguridad alteró la tranquilidad de la tarde de ayer en La Plata. Un joven, de 23 años, que se encontraba comprando en un comercio de Barrio Norte fue sorprendido por un delincuente que, con extrema violencia, le apoyó una cuchilla en el cuello para despojarlo de sus pertenencias de varios objetos de valor del comercio.
Sin embargo, el rápido accionar de un operativo cerrojo permitió frustrar la huida de los asaltantes y recuperar el cuantioso botín tras una persecución de película por las calles de Tolosa. Uno de los implicados era buscado por otro robo a mano armada y quiso ocultarse entre las ramas de un árbol para evitar la detención.
Según se pudo conocer, el hecho se produjo en un kiosco de la zona de 13 y 33, cuando dos delincuentes armados con una cuchilla de carnicero se metieron con gran violencia en el lugar. En base al relato de la víctima, un joven de 23 años que realiza changas, se encontraba en el interior del local cuando un sujeto ingresó intempestivamente y, sin mediar palabra, lo tomó por el cuello y lo amenazó con una cuchilla tipo carnicero.
Bajo esta modalidad de violencia extrema, el delincuente logró apoderarse de teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversa mercadería del comercio. Consumado el robo, corrieron hacia la vereda y subieron a bordo de una moto de color blanca y roja para darse a la fuga a toda velocidad.
Tras recibir el alerta a través del sistema 911, los efectivos motorizados se entrevistaron con la víctima y, con las características aportadas, desplegaron un operativo cerrojo en la zona.
La búsqueda dio resultados rápidamente al divisar a los sospechosos en la esquina de 18 y 528. Al notar la presencia policial, los malvivientes intentaron maniobras evasivas. El acompañante descendió del rodado e intentó escapar a pie, pero fue reducido a los pocos metros en calle 528 entre 18 y 19.
El conductor, por su parte, continuó la marcha una corta distancia hasta que decidió abandonar la moto Corven Triax 150cc en la calle para emprender una huida desesperada. En un intento insólito por evadir a la justicia, el sujeto trepó a un árbol ubicado en la cuadra de 18 entre 527 y 528. Los uniformados advirtieron la maniobra, lo obligaron a descender y procedieron a su inmediata aprehensión.
Los dos sujetos detenidos, de 17 y 38 años, tras el asalto en Barrio Norte cuentan con un extenso historial de conflictos con la ley y pedidos de captura vigentes emitidos por distintos juzgados de La Plata.
Sobre el individuo de 17 años, pesaba una orden de captura activa desde el 9 de febrero de 2026 por el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego. Su historial delictivo registra múltiples ingresos y traslados en el sistema penitenciario, incluyendo estancias en la Unidad 12 de Gorina y la Unidad 45 de Romero.
Además, tenía cargos previos que datan entre 2018 y 2022, donde acumuló causas por robo agravado, robo calificado en poblado y en banda, abuso de armas, daños y violación de domicilio.
En el caso del malviviente de mayor edad, contaba con un pedido de paradero vigente desde el 17 de junio de 2025, solicitado por la UFI 13 en el marco de una causa por violencia de género intrafamiliar y lesiones leves. Además, su prontuario remonta al año 2007, con registros por hurto y robo calificado. Además, suma diversas imputaciones por amenazas y reiterados episodios de lesiones leves calificadas tramitadas en distintos juzgados correccionales de la región.
