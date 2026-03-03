Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo
VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia
VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
Otro golpe de oportunidad en La Plata, con una víctima que estaba de vacaciones
Tolosa al rojo vivo: balearon en las piernas a un hombre de 31 años e investigan qué pasó
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
Se acerca el UPD y los colegios ya definen una agenda para abordarlo
Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
¿Preso hasta el juicio oral? Prisión preventiva por la caída del balcón de Rocío Alvarito
Electrodomésticos con ventas en rojo y “promos” para subsistir
Razones del “no” uso a los celulares en las escuelas bonaerenses
Los números de la suerte del martes 3 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Tras la jornada soleada del lunes, se espera tiempo inestable para este tramo de la semana en La Plata y alrededores. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes se presentará con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 27.
Para el miércoles se aguarda cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 31.
¡Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000! Los números de este martes 3 de marzo
Electrodomésticos con ventas en rojo y “promos” para subsistir
En tanto que el jueves asomará con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante toda la jornada, vientos leves y un marcado descenso de la temperatura, con mínima de 18 grados y máxima de 23, según los reportes del SMN.
