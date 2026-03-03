¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

Tras la jornada soleada del lunes, se espera tiempo inestable para este tramo de la semana en La Plata y alrededores. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes se presentará con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 27.

Para el miércoles se aguarda cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 31.

En tanto que el jueves asomará con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante toda la jornada, vientos leves y un marcado descenso de la temperatura, con mínima de 18 grados y máxima de 23, según los reportes del SMN.